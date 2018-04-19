Ежемесячно 13 400 рублей оставляет в магазинах каждый житель Бердска
Пустота в десятки метров образовалась под проезжей частью в Бердске
СК второй раз задержал экс-директора КБУ Бердска
Правовую оценку действиям КБУ и МК «Сибиряк» по «хищению воды» на 170 млн рублей отказался дать мэр Бердска
Фотомарафон «Ты мой сыночек, ты моя дочка» объявляет газета «Курьер.Среда.Бердск»
СК доподлинно установил британское происхождение отравления Юлии Скрипаль
Большинство американцев поддерживают ужесточение санкций против России
Розыск: Украл маленького сына у матери лишенный родительских прав отец
Автобусы на дачи у водозабора выйдут на маршрут 21 апреля в Бердске
Я частушку вам спою про «Курьер» любимый!
Роскомнадзор не страшен нам, —
блокировку снимем!
2 15
Всех «журит» Курьер-среда,
Не берут его года,
Молодой задор не гаснет
Болью стал для местной власти!
6 20
Новостей полно в сети
Но Курьер не обойти
Открываем и читаем
Бердска дрязги изучаем!
6 20
Взятку взял — конец карьере!
После критики «Курьера»
Смотреть телек — не могу
Там Песков несет пургу
5 10
Сайт Курьеровский открыт
Новостной поток бежит
Как и кто, и где украл,
И годами всё скрывал…
Про дороги и погоду,
Про пожары и про воду,
Про мосты и про решения,
Местной власти злоключения!
6 11
Лучший сайт Курьер-Среда!
Новостей полно всегда.
В дополнение,- газета.
Почитайте господа!
4 11
Нынче вам 15 лет!
В Бердске вы авторитет!
Поздравления примите!
С Днём рождения Глав.ред!
3 4
Жизнь течёт, бегут года.
Юбилей в «Курьер.Среда.»!
Отмечайте три пятёрки,
Журналистская братва!
3 4
Почитать хочу газету
А куплю так только эту
Называется «Курьер»
Бердской гласности пример
1 0