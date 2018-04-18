Пострадал машинист при столкновении тепловоза и грузового состава в Новосибирской области

В шестом часу вечера в среду, 18 апреля, восстановлено движение поездов по третьему пути станции Евсино Новосибирского региона Западно-Сибирской железной дороги, прерванное в результате схода вагонов. Об этом сообщил пресс-секретарь ЗСЖД Михаил Лыкосов.

По уточненной информации, в 15.02 с подъездных путей, не принадлежащих РЖД, произошел уход тепловоза с 35 вагонами с последующим столкновением с вагонами грузового поезда, стоящего на 4 пути станции Евсино. В результате произошел сход 15 вагонов. Машинист с травмами госпитализирован. Тепловоз также не принадлежит РЖД.

В связи с инцидентом было отменено движение двух пригородных электропоездов на участке Искитим – Черепаново: №6619 Новосибирск-Главный – Черепаново и №6616 Черепаново – Новосибирск-Главный. Пассажирам первого предоставлены автобусы, пассажиры второго совершают поездку на электропоезде №6620 Черепаново – Новосибирск-Главный (отправление в 14:10 мск).

-Задержек других пассажирских поездов не было. Западно-Сибирская железная дорога приносит извинения пассажирам за доставленные неудобства, — отметил Лыкосов.

Пути успели освободить до начала движения пассажирского поезда №301 сообщением «Новосибирск-Алма-Ата» (отправление в 18:33).

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», на место выехала следственно-оперативная группа, МЧС, скорая помощь, а также восстановительный поезд со станций Инская и Алтайская. Жертв нет.