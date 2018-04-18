Украинские моряки пригрозили вернуться в Крым за квартирами

Группа офицеров ВМС Украины, покинувших Крым в 2014 году, обратилась к президенту страны Петру Порошенко с просьбой предоставить им жилье взамен оставленного на полуострове, сообщает «Думская».

В открытом письме моряки отмечают, что в 2014-м они выполнили указания командования и покинули Крым, оставив там свое имущество и служебное жилье. С тех пор, пишут офицеры, руководство страны не сделало ничего для обеспечения служащих ВМС квартирами.

«Мы честно исполняем свой служебный долг, большинство является участниками АТО, а некоторые имеют государственные награды за выполнение боевых заданий. Поражает циничное отношение к военнослужащим и членам их семей, которые остались патриотами своей страны», — говорится в письме.

Моряки выразили надежду, что руководство решит их проблему и не будет подталкивать военнослужащих после увольнения в запас возвращаться в Крым и принимать российское гражданство для решения квартирного вопроса.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей республики и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Референдум организовали после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Киев по-прежнему считает полуостров своей, но временно оккупированной территорией.

После вхождения Крыма в состав России большая часть кораблей украинского флота подняли флаг ВМФ России. Москва передала Киеву часть боевых кораблей и вспомогательных судов весной 2014 года. В январе 2018-го Владимир Путин предложил вернуть Украине оставшуюся в Крыму военную технику.