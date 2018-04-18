Эксперт: Эффектное место для Бердского острога выбрали в Бердске

Какими качествами должны обладать остроги, почему их трудно отыскать, а также в чем особенность будущего парка-острога в Бердске. Об этом «Курьер. Среда. Бердск» поговорил с Андреем Бородовским, экспертом в области археологии, истории древнейших технологий и производств, а также древнего искусства народов Сибири.

Как известно, сегодня в Бердске острог изготавливают из кедрового бруса, не могли бы вы рассказать, как исторически должен выглядеть облик острога?

— Вообще, острог должен выглядеть так, как он задумывался в 16-м, 17-м и 18 веке. Естественно, если это историческая реконструкция, то там бруса не может быть, так как брус как материал появляется относительно поздно, на рубеже 17-18 веков в России, когда при Петре 1 начинается строительство флота. Изначально острог делался из круглого ошкуренного бревна, заостренного вверху — тыновины. Но в данном случае главное — это далеко не тот материал или не та форма материала, из которого делается острог, а некая конструкция, которая достаточно оптимальная по своим функциям.

Какие функции конструкция должна выполнять?

— Во-первых, она (конструкция) должна отметить точку на карте, в рамках определенной государственной принадлежности, стать частью определенной цепи острогов, чтобы закрепить границу и затем стать опорным пунктом для развития, освоения и дальнейших вопросов жизнедеятельности вокруг острога. Мы знаем, что вокруг острогов возникли очень многие сибирские города, такие как Тобольск, Тара, Тюмень, Красноярск, Томск и другие исторические города Сибири. В этом плане можно сказать, что Бердск тоже возник из острога, но с Бердским острогом история очень хитрая. На самом деле до сих пор та дата (300-летие Бердского острога), которую все благополучно отметили в 2016 году, не совсем конечная. Если мы возьмем письменные источники, то дата будет гулять от 1706 до 1716 года. Здесь сразу же возникает проблема времени основания этого острога . Второе — чем был необычен Бердский острог с самого начала. Можно сказать, что остроги, как и люди, имеют каждый свою судьбу. Хотя они вроде бы одинаковые, но нет ни одного острога, похожего друг на друга с точки зрения исторической судьбы. В этом плане Бердский острог — один из самых индивидуальных.

В чем заключается его индивидуальность ?

— Этот острог был не традиционной квадратной или прямоугольной формы, а имел округлые укрепления. Таких округлых укреплений можно посчитать на пальцах на территории Сибири, это очень нетипично. А это в свою очередь означает одно — эти укрепления были, во-первых, нерегулярными, и, возможно, создавались методом народной стройки, потому что до сих пор не совсем понятно, кто был инициатором строительства Бердского острога — первопоселенцы или государство. Исходя из этого, мы не имеем по Бердскому острогу ни упоминаний о наличии изначального чертежа его, а все описания, которые есть, они по факту уже вторичны. Следующий элемент интересен тем, что само место, на котором располагался исторически острог, в настоящее время утрачено из-за затопления Новосибирским водохранилищем. Ну дальше выводы делайте сами: как можно при таких условиях создавать какую-то реплику, исторически похожую на Бердский острог? Но! Я сразу же хочу сказать: то, что ведется в Бердске, я выскажу свое субъективное мнение, это очень правильный шаг. Потому что Бердск входит в очень крупную городскую агломерацию Новосибирска. Новосибирск исторически стоит между трех острогов — Бердского, Умревинского и Чаусского. В настоящих условиях тренд острогов имеет глобальное культурно-историческое значение для Сибири и для всей России. Ну примерно, как есть форты на Диком западе в Северной Америке, так и у нас есть остроги в Сибири.

То есть, это «облик» Сибири?

— Да, «облик», даже если хотите — символ, образ ! Я всегда называл остроги позвонками костно-мышечной системы Российского государства и культуры в Сибири. Это совершенный факт. Я не буду говорить о том, что сейчас остроги оболганы и воспринимаются современным обществом исключительно как тюрьмы. Местами «не столь отдаленными» они стали в очень поздний период, а до этого почти 300 лет были центрами культуры и распространения русского влияния на континенте от Урала до Тихого океана. Но суть не в этом. Современных жителей Австралии никто же не воспринимает сейчас как потомков зеков. На самом деле суть заключается в том, что прошлое умирает тогда, когда мы перестаем им пользоваться и обращаться с ним. В современных условиях острог не может быть музеем или восстановленным объектом, потому что по своей конструкции — созданный из дерева — он исчезает довольно быстро. И уже мы знаем по письменным источникам, что в 17-18 веках очень многие остроги перестраивались по мере сгнивания деревянных конструкций и даже меняли свои места — вот почему их трудно найти. То есть один острог мог путешествовать в рамках одного района, его просто переносили в силу определенных причин! В этом плане я как археолог могу сказать, что самая трудная проблема для археолога — это найти место, где точно был острог и в какое время. Это очень непростая задача! Так вот, говоря о Бердском остроге, можно сказать следующее: учитывая, что по факту этот острог с одной стороны был нетипичным с самого начала своего образования, а с другой, он фактически безвозвратно исчез, то сейчас вообще не имеет смысла поднимать вопрос об его исторической реконструкции. Но это не означает, что ненужно использовать тренд «Бердский острог». Очень хорошо, что в переломный момент — в начале 2000-х годов — в качестве примеров собственной культуры и исторической идентичности мы опознали остроги как исторический объект. Это очень важно.

То есть до этого периода разговор не касался острогов?

— До этого периода остроги воспринимались как тюрьма, ссылка. Помните известный поэтический сказ актера Филатова про «Федота-стрельца, удалого молодца»? У него есть фраза: «Упеки меня в острог на какой угодно срок». Вот так нас наградили польские «смутьяны», которые ехали в Сибирь начиная с 18-го и 19 веков вплоть до начала 20 столетия, и естественно с этого времени повелось, что острог – это исключительно тюрьма. Да, действительно, до недавнего времени остроги выполняли такую функцию, но это не означает, что их смысл сводился только к этому. Никто же сейчас не говорит, что английский замок Тауэр в Лондоне — это тюрьма, хотя он тоже использовался как тюрьма и довольно часто. Но все помнят и другие стороны. Нужно грамотно соскребать эти ненужные наслоения, которые возникли с течением времени. Я оцениваю тот опыт, который существует в Бердске достаточно положительно. Могу объяснить почему. Во-первых, автор проекта никогда не претендовал на то, чтобы делать историческую копию. Я с ним общался, услышал эту информацию из первых уст. Во-вторых, никто не смог сделать подобное — как я уже сказал, неизвестно подробное описание и сама структура того исторического острога. Вот что значит — округлые стены? Это значит какой-то мыс, у которого был забор округлой формы. Знакомясь с материалами довоенных карт, я нашел место, где теоретически он мог стоять. И сейчас это место — дно Обского моря. Острог, судя по описаниям, стоял на устье Берди и Оби. С учетом Обского водохранилища, эта ситуация изменилась на несколько километров. Сейчас это напротив Бердского залива — дно Обского моря. Вот там и находился острог. Возвращаясь к тому, что в рамках Новосибирской агломерации и современного восприятия острога как некоего культурного и исторического тренда, даже может быть средства самоидентификации, Новосибирск и Бердск оказался, как я его называю, вне острожного кластера, в котором должны и обязаны присутствовать остроги разного типа. Например Умревинский, который сохранился на все 100% и мы можем его восстанавливать как исторический объект. Хуже сохранился Чаусский острог, с которым нужно еще разбираться, и полностью исчезнувший Бердский острог, но возродившийся в настоящее как современный парк, что очень важно. Таких парков, сохранившихся по России, уже сделано достаточно много и очень хорошо, что он появился у нас, потому что это позволяет осваивать прошлое в современных категориях. Вот представьте, приезжаете вы на какой-нибудь подлинный острог. Ну походили вы по башням, ну посмотрели.

Сколько это у вас по времени займет? Я думаю от силы минут 30…

— Вот и все! А если это парк, соответственно погружение и подсознательное влияние истории на вас будет более разносторонним и длительным. Поэтому я не рассматриваю Бердский в кавычках острог как реплику на исторический памятник — он и не задумывался как таковой. Но рассматриваю как очень потенциальную площадку для популяризации и интеграции сибирской истории в современную реальность — это очень важно! У подрастающего поколения существует колоссальная пропасть между прошлым и ними. И это не их вина. Потому что, вот например, я застал еще людей, родившихся в конце 19 века, общался с ними . Для меня события Великой Отечественной войны — это не фантастические дали, а это мой дед. Я пятилетним ребенком носил его медали. Сейчас дистанция колоссальная уже с теми событиями, не говоря уже о 17-м и 18 веках. Поэтому неважно из чего строится этот острог, брус — не брус, кедр — не кедр. Важно то, какую цель он несет для нас. И здесь цель уходит не только в заработок денег. Насчет этого, я считаю в современных условиях все должно работать. Могу привести печальный пример: на Умревинском остроге, несмотря на его подлинность, мы не можем запустить полноценный коммерческий механизм, который был бы полезен этому объекту, потому что государство деньги вкладывать не хочет, а частники — опасаются. А на новом остроге в Бердске есть прекрасная площадка, которая в перспективе может стать не только парком, но и неким туристическим центром по пропаганде «острожной идеи». А ту площадку, что строят в Бердске можно использовать круглогодично, в самых различных целях и охватывать самые широкие слои населения — от детей до специализированной публики. Когда мы обсуждали с инвестором эту тему, мы пришли к общему выводу, что там могут проходить какие-нибудь летние конференции археологического и архитектурного уровня, фестивали. Итоги: если мы будем относиться прагматически к тому, что есть под рукой, то можно сказать, что Новосибирску в плане «острожного кластера», если и нельзя поставить твердую пятерку, то четверку с минусом он заслуживает. И в этом плане мы выглядим лучше чем Томск и Красноярск.

А что насчет Томского острога?

— Как мне кажется, в Томске отдельная башня, стоящая около музея, смотрится уныло и одиноко. А чтобы он заработал как культурный «аттракцион», нужно многое вложить. Но стоит подчеркнуть, что здесь как раз другая тема, нельзя сравнивать, так как там острог стоит примерно на историческом месте. А у нас не столько пропаганда исторического знания, сколько технология его грамотного использования. Возьмите известную историю форта Росс на Аляске в Америке. Ведь его возрождение во многом было связано с тем, что из исторического объекта он превратился в культурный с проведением фестивалей и других мероприятий, обозначающих давнее русское культурное присутствие на этом континенте. Сейчас форт Росс — символ максимального распространения русского влияния в мире. Когда сибирская «острожная традиция» буквально «шагнула через океан». Понятно, что занятия коммерческой деятельностью и содержательной деятельностью имеют свои несостыковки, но я хочу сказать одну вещь: утверждение о том, что в коммерческих целях нельзя сделать ничего путного — ложное. Возьмите всю голландскую живопись старых мастеров — это коммерческие проекты, но как они сделаны! На мировом уровне! Я не знаю, чем закончится в итоге этот проект в Бердске, но я вижу что стратегический потенциал у него очень хороший. В данном случае это не реклама, а моя личная экспертная оценка.

Как вы относитесь к месту постройки острога в Бердске?

— Скажу честно, место изначально вызывало у меня некоторые сомнения. Ко мне с этим местом приходили достаточно давно. Но то, как я сейчас его вижу, проезжая в Бердск, — я согласен с этим местом, и оно достаточно эффектно. Сам по себе Бердский залив является очень привлекательным природным объектом, и острог очень неплохо вписан в это место. Сейчас я бы оценил это на пятерку, хоть и начинал с сомнений — невыразительная плоская территория и прочее. А сейчас, когда появились башни, контур стен, мне кажется, он вписался в ландшафт. В идеале острог должен находиться в том месте, где будет выполнять оборонные функции. Если строится парк, то понятно, здесь мы преследуют другие цели. Исторически это должно быть относительно труднодоступное место с хорошо контролируемой территорией, предназначенной для военных действий. Вот сможете вы проводить фестиваль в окопах? Думаю вряд ли. Поэтому адаптация острога к современной реальности требует определенных искажений, но эти искажения, конечно, вполне оправданы. Сегодня это делается для людей. Место открытое, хорошо просматриваемое с моста, возникает мотивация туда заехать. Рядом есть лодочная станция с яхт-клубом, и вообще, бывая на Бердском заливе, я сделал вывод, что это высококлассный природный объект. Он сам по себе является тем фоном, на котором можно разворачивать любые исторические декорации.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», Бердский острог планируют достроить летом 2018 года. При должном уходе он простоит 100 лет.