Катастрофа: Столкнулись грузовой поезд и тепловоз в Исктимском районе

Сегодня, 18 апреля, в 15.30 на станции Евсино Искитимского района тепловоз сошел с рельсов и столкнулся с грузовым поездом. По предварительной информации пресс-службы главка МЧС по Новосибирской области с рельс сошло несколько вагонов грузового состава. В пресс-службе Западно-Сибирского управления МВД на транспорте «Курьер. Среда. Бердск» подтвердили эту информацию. По словам руководителя подразделения Анны Щербаковой, сообщений о погибших пока нет.

— Факт столкновения поездов есть. На место выехала следственно-оперативная группа. Сообщений о погибших нет. Также на месте происшествия работает МЧС. О подробностях и причинах произошедшего станет известно позже, — сообщила «Курьер. Среда. Бердск» Анна Щербакова.

В результате происшествия прогнозируется задержка 5 электропоездов пригородного сообщения (№№ 6619 Новосибирск-Черепаново, 6616 Черепаново-Новосибирск,7103 Новосибирск-Черепаново, 6620 Черепаново-Новосибирск, 6623 Новосибирск-Черепаново), а также пассажирский поезд №301 сообщением «Новосибирск-Алма-Ата», отправление в 18:33 (нск).

Для проведения аварийно-восстановительных работ к месту происшествия выехал восстановительный поезд со станции «Инская».

Для уточнения обстановки, сбора сведений и координации действий спасательных формирований к месту происшествия направлены: оперативная группа пожарно-спасательного гарнизона Искитимского района; оперативная группа ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Новосибирской области»; Всего на месте задействовано: 81 человек, 17 единиц техники, из них от МЧС 11 человек, 3 единиц техники, сообщают в МЧС.

По информации РЖД, произошел сход маневрового тепловоза с подъездных путей ООО «Восток Уголь» с последующим столкновением со стоящим на 4-м пути грузовым поездом. В результате произошел сход 10 вагонов. Для освобождения путей к месту инцидента выдвинулись восстановительные поезда со станций Инская и Алтайская.

Тепловоз не принадлежит ОАО «РЖД». Ожидаются задержки поездов, уточнил Михаил Лыкосов, пресс-секретарь ЗСЖД.