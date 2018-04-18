Россия отказалась предоставлять НАТО грузовые самолеты

Российская авиакомпания «Волга-Днепр» до конца 2018 года прекратит предоставлять НАТО грузовые самолеты Ан-124, сообщает «Известия» со ссылкой на французскую газету Challenges.

Речь идет о проекте SALIS (Strategic Airlift International Solution), в рамках которого в 2006 году было создано совместное предприятие украинских «Авиалиний Антонова» и российской «Волга-Днепр». Грузы альянса перевозили 17 самолетов.

По данным издания, «Волга-Днепр» приняла такое решение в ответ на усиление санкций США. В материалах подчеркивается, что данная мера станет ощутимым ударом для французской армии, так как она остается зависимой от Ан-124 в вопросах транспортировки вертолетов и танков.

Грузовой самолет Ан-124-100 «Руслан» был разработан в первой половине 1980-х годов. Над его созданием работал весь СССР. Самолет предназначался в первую очередь для воздушной транспортировки мобильных пусковых установок межконтинентальных баллистических ракет и для проведения крупномасштабных десантных перевозок личного состава и тяжелой боевой техники.

6 апреля США ввели санкции против 24 россиян и 14 юридических лиц из-за «ситуации на Украине». После этого стало известно о подготовке новых ограничительных мер из-за поддержки правительства Сирии, однако президент США Дональд Трамп распорядился их отложить.