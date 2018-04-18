КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

Продам 1-ю Красная Сибирь 8 9133732528 Ирина.
Продам 1-ю! 8913-701-2341 Алёна.
продам однокомнатную
продам
продам
Продам комнату в общежитии 8-952-905-46-50 Юлия
Продам комнату в общежитии 8-952-90546-50 Юлия
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

Фоторепортаж: Грязный Бердск готовится к субботнику

Не засыпать провалы глиной просят управляющие компании Бердска

Украинские моряки пригрозили вернуться в Крым за квартирами

Эксперт: Эффектное место для Бердского острога выбрали в Бердске

Катастрофа: Столкнулись грузовой поезд и тепловоз в Исктимском районе

О сроках очистки канализации не знают УК Бердска

Россия отказалась предоставлять НАТО грузовые самолеты

Голодец: В лечении ВИЧ/СПИДа у России есть прорывные успехи

От клещей не обработана ни одна территория в Бердске

Фотомарафон «Вспомним всех поименно» ко Дню Победы запускает «Курьер.Среда.Бердск»

Последние комментарии

Апрель 2018
M T W T F S S
« Mar    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30  


Россия отказалась предоставлять НАТО грузовые самолеты

Ан-124 транспортировал вертолеты и танки в том числе французской армии. Авиакомпания «Волга-Днепр» ввела ответные санкции, передают СМИ.

18.04.2018 Фото: mil.ru Один комментарий

Россия отказалась предоставлять НАТО грузовые самолеты

Грузовой самолет Ан-124-100 «Руслан» был разработан в первой половине 1980-х годов

Российская авиакомпания «Волга-Днепр» до конца 2018 года прекратит предоставлять НАТО грузовые самолеты Ан-124, сообщает «Известия» со ссылкой на французскую газету Challenges.

Речь идет о проекте SALIS (Strategic Airlift International Solution), в рамках которого в 2006 году было создано совместное предприятие украинских «Авиалиний Антонова» и российской «Волга-Днепр». Грузы альянса перевозили 17 самолетов.

По данным издания, «Волга-Днепр» приняла такое решение в ответ на усиление санкций США. В материалах подчеркивается, что данная мера станет ощутимым ударом для французской армии, так как она остается зависимой от Ан-124 в вопросах транспортировки вертолетов и танков.

Грузовой самолет Ан-124-100 «Руслан» был разработан в первой половине 1980-х годов. Над его созданием работал весь СССР. Самолет предназначался в первую очередь для воздушной транспортировки мобильных пусковых установок межконтинентальных баллистических ракет и для проведения крупномасштабных десантных перевозок личного состава и тяжелой боевой техники.

6 апреля США ввели санкции против 24 россиян и 14 юридических лиц из-за «ситуации на Украине». После этого стало известно о подготовке новых ограничительных мер из-за поддержки правительства Сирии, однако президент США Дональд Трамп распорядился их отложить.


Похожие записи

Тэги:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
Задержат пять электричек из-за схода с рельсов тепловоза в Искитимском районе Разыскивается ребенок, которого пять лет скрывает его отец Фоторепортаж: Грязный Бердск готовится к субботнику

(1) Комментарий

  1. местный

    Молодцы!
    ни добавить, ни убавить….

    Thumb up 1 Thumb down 0

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

КЛИНИКА САНИТАС, Эфективное лечение псориаза.
ЗАО "Клиника Санитас"
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.

Яндекс.Метрика