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Голодец: В лечении ВИЧ/СПИДа у России есть прорывные успехи

944 тыс. россиян имеют диагноз ВИЧ. За 30 лет от СПИДа около 270 тыс. человек. Но 9 из 10 инфицированных женщин в РФ могут родить здорового ребенка.

18.04.2018 Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев

Голодец: В лечении ВИЧ/СПИДа у России есть прорывные успехи

Проверить ВИЧ-статус в Бердске можно анонимно в передвижной лаборатории

Вице-премьер РФ Ольга Голодец отметила прорывные успехи в лечении ВИЧ/СПИД в России, когда девять из десяти инфицированных ВИЧ женщин могут родить здорового ребенка.

«У нас. На сегодняшний день женщинам, которые заражены ВИЧ-инфекцией, вполне возможно, и мы достигаем этого в 90% случаев, родить здорового ребенка. И это огромный успех, это прорывная история в нашей системе здравоохранения»,- сказала Голодец на открытии VI Международной конференции по ВИЧ/СПИД в Восточной Европе и Центральной Азии в среду.

По словам Голодец, в настоящее время проживает 943 999 россиян с диагнозом ВИЧ, из них 346 тыс. человек постоянно получают антиретровирусную терапию. «Всего же с 1987 года от этой болезни в России стране умерло 276 тыс. 660 человек»,- сказала она.

Она подчеркнула, что проблема ВИЧ нарастает во всем мире и распространяется в том числе на благополучные слои населения, передает «Интерфакс».

«Если раньше ВИЧ/СПИД был, как правило, уделом людей, которые ведут асоциальный образ жизни, которые связаны с определенным образом жизни, то теперь среди заболевших ВИЧ/СПИДом мы видим вполне благополучные семьи и благополучных людей», — сказала вице-премьер РФ.

Для противодействия распространению вируса в РФ принята специальная программа, что позволило и серьезно увеличило охват лечением больных ВИЧ/СПИДом, отметила она.

«Мы постоянно следим за развитием системы лечения, потому что важно не только приобрести лекарство — мы очень много говорим о снижении его стоимости, о доступности этого лекарства и в нашей стране и за ее пределами, — но и очень важно сформировать культуру приверженности лекарственной терапии, которая не так проста», — добавила Голодец.

Вице-премьер РФ напомнила, что по расчетным данным ООН с начала эпидемии в мире вирусом иммунодефицита было инфицировано более 78 млн человек, почти половина этих людей умерло.

В апреле в Бердске работает мобильная лаборатория, где любой может за 15 минут бесплатно и анонимно узнать свой ВИЧ-статус. «Курьер. Среда. Бердск» публиковал график работы машины экспресс-тестирования.


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