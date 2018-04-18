От клещей не обработана ни одна территория в Бердске

Начинается сезон дач и шашлыков на природе. Вместе с ним — и период захвата города клещами. «Курьер. Среда. Бердск» выяснил, почему мы находим кровососов на одежде, прогуливаясь по центральным улицам города. И какую профилактику стоит провести до того, как к вам подсядет опасный попутчик?

С каждым годом число зарегистрированных обращений с укусами и наползаниями клещей увеличиваются. Так, в 2015 году в Бердске зарегистрировано 1016 заявлений, в 2016-м – 1284, а в прошлом году увеличилось еще на 400 и стало 1674 жалобы.

По данным Роспотребнадзора, чуть больше 30% случаев укуса клеща отмечают на территории дачных обществ, примерно столько же — за пределами города и около 20% — в самом Бердске.

Главный специалист-эксперт территориального отдела Роспотребнадзора Надежда Иванова рассказала «Курьер. Среда. Бердск», что на 18 апреля 2018 года в городе не проводилось обработка ни одной территории – снег лежит. Из-за затянувшейся весны Бердск не может пройти мероприятия от клеща. Однако буквально через 3-4 дня, когда улицы окончательно растают, в первую очередь обработают городской парк, кладбище и парк Победы. Далее приступят к детским оздоровительным лагерям и муниципальным учреждениям – сады, школы, сообщила специалист.

На обработку территорий с массовым посещением людей ежегодно муниципалитет выделяет средства. Также и в этом году будут запрашивать финансирование в зависимости от обработанных гектаров земли.

Однако ежегодно регистрируются порядка 20% лиц, на которых наполз кровосос внутри города, буквально на центральных улицах.

— Мы ничего не можем сделать, – комментирует Надежда Иванова. – Санитарные правила нам четко регламентируют, какие территории должны обрабатываться. Улицы не входят в этот список. Ни одним нормативным документом это не оговорено.

Поэтому Роспотребнадзор предупреждает граждан об опасности и рекомендует проводить профилактику: делать самоосмотр, использовать отпугивающие клещей средства и ставить прививки от клещевого энцефалита.

Остро стоит вопрос о дачных участках – там наибольший процент поражения. 12 апреля прошло собрание с председателями садовых обществ в администрации Бердска. Там выступила и специалист Роспотребнадзора Надежда Ивановна. Она говорила об изменениях санитарных правил с 2016 года по обработке территорий СНТ.

Как выяснил «Курьер. Среда. Бердск», дачные общества должны обрабатываться также, как лагеря или детские сады. Однако государственный бюджет на эти территории деньги не выделяют.

— Если в садовом обществе будут регистрироваться покусы, мы можем выписать распоряжение, прийти и оштрафовать или председателя, или юридическое лицо, – говорит специалист.

Так что, если вас укусил клещ на дачном участке, пока вы высаживали рассаду, нужно сходить к председателю общества и поинтересоваться, а выделял ли он средства для вашей безопасности?

Советы

1. Если вы находитесь недалеко от лечебного учреждения, необходимо обратиться туда. Клеща извлекут и расскажут вам, что делать дальше.

2. Если вы находитесь на отдыхе, где нет близко больницы, то вытащите клеща самостоятельно и обработайте рану йодом. Далее поместите насекомое в банку и отнесите в самое кротчайшее время в лабораторию, чтобы выяснить, заражен ли клещ энцевалитом, и обратитесь к врачу.

Помните!

1. Нельзя сдавливать тело клеща руками и вынимать его пальцами. Для этого возьмите нитку или пинцет и удаляйте насекомое как можно ближе к голове.

2. Не сжигайте клеща, так как он может лопнуть, а вирусы, которые он носит в себе, попадут на слизистые.

3. Чтобы к вам не присосался клещ, покрывайте все тело одеждой, используйте акарицидные средства – аэрозоли против кровососов и проводите самоосмотры.