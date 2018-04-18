КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

Продам 1-ю Красная Сибирь 8 9133732528 Ирина.
Продам 1-ю! 8913-701-2341 Алёна.
продам однокомнатную
продам
продам
Продам комнату в общежитии 8-952-905-46-50 Юлия
Продам комнату в общежитии 8-952-90546-50 Юлия
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

Фоторепортаж: Грязный Бердск готовится к субботнику

Не засыпать провалы глиной просят управляющие компании Бердска

Украинские моряки пригрозили вернуться в Крым за квартирами

Эксперт: Эффектное место для Бердского острога выбрали в Бердске

Катастрофа: Столкнулись грузовой поезд и тепловоз в Исктимском районе

О сроках очистки канализации не знают УК Бердска

Россия отказалась предоставлять НАТО грузовые самолеты

Голодец: В лечении ВИЧ/СПИДа у России есть прорывные успехи

От клещей не обработана ни одна территория в Бердске

Фотомарафон «Вспомним всех поименно» ко Дню Победы запускает «Курьер.Среда.Бердск»

Последние комментарии

Апрель 2018
M T W T F S S
« Mar    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30  


Последствия «украинской оккупации» преодолел Крым

В качестве примера глава республики привел состояние крымской казны в украинский период региона и после его воссоединения с РФ.

18.04.2018 Фото: Кремлин.ру 3 коммент.

Последствия украинской оккупации преодолел Крым

Глава Крыма Сергей Аксенов

Республика Крым за четыре года после воссоединения с Россией преодолела последствия «украинской оккупации», считает глава региона Сергей Аксенов.

«Стрессовый период [для Крыма] точно закончился… По большому счету мы преодолели последствия украинской оккупации», — сказал он в интервью ТАСС.

В качестве примера Аксенов привел состояние крымской казны в украинский период региона и после его воссоединения с РФ. «В период Украины бюджет Крыма был 22,5 млрд в рублях. Мы планируем, что в 2018 году наши сборы составят 53 млрд рублей. Это без учета федеральной помощи. При том, что формально бюджет Крыма без ФЦП (федеральная целевая программа — прим. ТАСС) составляет 74 млрд рублей», — рассказал он.

Вместе с тем глава Крыма считает, что по ряду позиций в экономике республика «еще не вышла на уровень других субъектов».

«Все-таки в Крыму особая ситуация и с водоснабжением, и с энергоснабжением, и в некоторых других сферах, начиная с работы с инвесторами, возможностей организации международных перелетов или морского сообщения и так далее. Таких проблем в других субъектах нет. Но, несмотря на сложности, экономика развивается… Сейчас надо задействовать все экономические инструменты, увеличить поддержку малого и среднего бизнеса», — отметил Аксенов.

По его словам, «то, что Россия делает с точки зрения формирования инфраструктуры — это колоссальные средства и колоссальные перспективы для республики». «Но не надо забывать о придомовых территориях, о благоустройстве, а это уже задачи республиканских органов, муниципалитетов. Во многом именно по ситуации на таком локальном уровне люди оценивают нашу работу», — добавил политик.


Похожие записи

Тэги:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
Задержат пять электричек из-за схода с рельсов тепловоза в Искитимском районе Разыскивается ребенок, которого пять лет скрывает его отец Фоторепортаж: Грязный Бердск готовится к субботнику

(3) Комментариев

  1. zizou

    объем БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ поступлений из ФЕДЕРАЛЬНОГО бюджета в бюджет республики в 2018 году возрастет более чем на 20% по сравнению с 2017 годом — до 131,1 млрд рублей.
    Согласно закону, на национальную экономику Крыма в 2018 году будет направлено 76,3 млрд рублей, на образование — 32,3 млрд рублей, на соцполитику — 22,4 млрд рублей, на здравоохранение — 12,2 млрд рублей, на ЖКХ — 15,7 млрд рублей, на культуру и кинематографию — 5,7 млрд рублей.
    В плановом 2019 году регион ожидает 144,2 млрд рублей в качестве безвозмездных поступлений, в 2020 году — 151,3 млрд рублей.

    Численность населения Крыма на 1 января 2017 года составляет 2 340 921 постоянных жителей (с Севастополем)
    ======================================
    НСО
    Численность населения области по данным Росстата составляет 2 788 849 чел.

    Статья 1. Основные характеристики областного бюджета на 2018 год
    ….прогнозируемый общий объем доходов областного бюджета в сумме 119 074 280,5 тыс. рублей, в том числе объем БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ поступлений в сумме 6 405 407,6 тыс. рублей …

    131 миллиард для 2млн 350тыс крымчан и 6 миллиардов для 2млн 790тыс новосибирчан =-O
    крымчане преодолели последствия «украинской оккупации» %) а мы?

    Thumb up 3 Thumb down 1

  2. Поросёнок Пётр

    А какие прекрасные речи не так давно толкал, этот прекрасный русский патриот 8) https://youtu.be/eWteL5gDW_k

    Thumb up 0 Thumb down 0

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

КЛИНИКА САНИТАС, Эфективное лечение псориаза.
ЗАО "Клиника Санитас"
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.

Яндекс.Метрика