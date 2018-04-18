Последствия «украинской оккупации» преодолел Крым

Республика Крым за четыре года после воссоединения с Россией преодолела последствия «украинской оккупации», считает глава региона Сергей Аксенов.
«Стрессовый период [для Крыма] точно закончился… По большому счету мы преодолели последствия украинской оккупации», — сказал он в интервью ТАСС.
В качестве примера Аксенов привел состояние крымской казны в украинский период региона и после его воссоединения с РФ. «В период Украины бюджет Крыма был 22,5 млрд в рублях. Мы планируем, что в 2018 году наши сборы составят 53 млрд рублей. Это без учета федеральной помощи. При том, что формально бюджет Крыма без ФЦП (федеральная целевая программа — прим. ТАСС) составляет 74 млрд рублей», — рассказал он.
Вместе с тем глава Крыма считает, что по ряду позиций в экономике республика «еще не вышла на уровень других субъектов».
«Все-таки в Крыму особая ситуация и с водоснабжением, и с энергоснабжением, и в некоторых других сферах, начиная с работы с инвесторами, возможностей организации международных перелетов или морского сообщения и так далее. Таких проблем в других субъектах нет. Но, несмотря на сложности, экономика развивается… Сейчас надо задействовать все экономические инструменты, увеличить поддержку малого и среднего бизнеса», — отметил Аксенов.
По его словам, «то, что Россия делает с точки зрения формирования инфраструктуры — это колоссальные средства и колоссальные перспективы для республики». «Но не надо забывать о придомовых территориях, о благоустройстве, а это уже задачи республиканских органов, муниципалитетов. Во многом именно по ситуации на таком локальном уровне люди оценивают нашу работу», — добавил политик.
объем БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ поступлений из ФЕДЕРАЛЬНОГО бюджета в бюджет республики в 2018 году возрастет более чем на 20% по сравнению с 2017 годом — до 131,1 млрд рублей.
Согласно закону, на национальную экономику Крыма в 2018 году будет направлено 76,3 млрд рублей, на образование — 32,3 млрд рублей, на соцполитику — 22,4 млрд рублей, на здравоохранение — 12,2 млрд рублей, на ЖКХ — 15,7 млрд рублей, на культуру и кинематографию — 5,7 млрд рублей.
В плановом 2019 году регион ожидает 144,2 млрд рублей в качестве безвозмездных поступлений, в 2020 году — 151,3 млрд рублей.
Численность населения Крыма на 1 января 2017 года составляет 2 340 921 постоянных жителей (с Севастополем)
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НСО
Численность населения области по данным Росстата составляет 2 788 849 чел.
Статья 1. Основные характеристики областного бюджета на 2018 год
….прогнозируемый общий объем доходов областного бюджета в сумме 119 074 280,5 тыс. рублей, в том числе объем БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ поступлений в сумме 6 405 407,6 тыс. рублей …
131 миллиард для 2млн 350тыс крымчан и 6 миллиардов для 2млн 790тыс новосибирчан
крымчане преодолели последствия «украинской оккупации» а мы?
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За копипасты возьмите с полки пирожок
Иди работать! Достали уже тупыми обсосанными 100 раз темами.
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А какие прекрасные речи не так давно толкал, этот прекрасный русский патриот https://youtu.be/eWteL5gDW_k
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