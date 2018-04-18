Первая литургия с сурдопереводом прошла в храме Бердска

14 апреля в Преображенском кафедральном соборе Бердска состоялась первая божественная литургия с сурдопереводом для глухих и слабослышащих жителей города. Многие из них впервые в своей жизни приняли святое причастие.

Литургию возглавил благочинный города Бердска — протоиерей Георгий Пивоваров, сообщили медиацентре Новосибирской епархии.

После богослужения и праздничного крестного хода в трапезной православной гимназии состоялось пасхальное чаепитие и беседа с иерем Димитрием.

Теперь богослужения для глухих и слабослышащих жителей Бердска с сурдопереводом будут проходить каждый месяц. Уточнить информацию по дате в епархии предлагают по Whatsapp или смс (89139852712).

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», РПЦ откликнулась на чаяния инвалидов по слуху. Сначала им в гимназии рассказывали о храмах, иконах и многом другом, как вести себя в церкви. А потом решили специально для них проводить богослужения. После посещения храма некоторые глухие решили покрестить своих детей, кто-то пожелал причаститься. Заметно, что людям этого не хватало, рассказал начальник бердского отдела соцзащиты Наталья Скоромных.