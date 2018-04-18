КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

Продам 1-ю Красная Сибирь 8 9133732528 Ирина.
Продам 1-ю! 8913-701-2341 Алёна.
продам однокомнатную
продам
продам
Продам комнату в общежитии 8-952-905-46-50 Юлия
Продам комнату в общежитии 8-952-90546-50 Юлия
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

Фоторепортаж: Грязный Бердск готовится к субботнику

Не засыпать провалы глиной просят управляющие компании Бердска

Украинские моряки пригрозили вернуться в Крым за квартирами

Эксперт: Эффектное место для Бердского острога выбрали в Бердске

Катастрофа: Столкнулись грузовой поезд и тепловоз в Исктимском районе

О сроках очистки канализации не знают УК Бердска

Россия отказалась предоставлять НАТО грузовые самолеты

Голодец: В лечении ВИЧ/СПИДа у России есть прорывные успехи

От клещей не обработана ни одна территория в Бердске

Фотомарафон «Вспомним всех поименно» ко Дню Победы запускает «Курьер.Среда.Бердск»

Последние комментарии

Апрель 2018
M T W T F S S
« Mar    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30  


Первая литургия с сурдопереводом прошла в храме Бердска

Многие из глухих бердчан приняли первое в своей жизни святое причастие. Теперь богослужения с сурдопереводчиком будут проходить каждый месяц.

18.04.2018 Фото: nskmi.ru Нет комментариев

Первая литургия с сурдопереводом прошла в храме Бердска

Первое богослужение с сурдопереводом в Преображенском храме Бердска

14 апреля в Преображенском кафедральном соборе Бердска состоялась первая божественная литургия с сурдопереводом для глухих и слабослышащих жителей города. Многие из них впервые в своей жизни приняли святое причастие.

Литургию возглавил благочинный города Бердска — протоиерей Георгий Пивоваров, сообщили медиацентре Новосибирской епархии.

После богослужения и праздничного крестного хода в трапезной православной гимназии состоялось пасхальное чаепитие и беседа с иерем Димитрием.

Теперь богослужения для глухих и слабослышащих жителей Бердска с сурдопереводом будут проходить каждый месяц. Уточнить информацию по дате в епархии предлагают по Whatsapp или смс (89139852712).

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», РПЦ откликнулась на чаяния инвалидов по слуху. Сначала им в гимназии рассказывали о храмах, иконах и многом другом, как вести себя в церкви. А потом решили специально для них проводить богослужения. После посещения храма некоторые глухие решили покрестить своих детей, кто-то пожелал причаститься. Заметно, что людям этого не хватало, рассказал начальник бердского отдела соцзащиты Наталья Скоромных.


Похожие записи

Тэги:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
Задержат пять электричек из-за схода с рельсов тепловоза в Искитимском районе Разыскивается ребенок, которого пять лет скрывает его отец Фоторепортаж: Грязный Бердск готовится к субботнику

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

КЛИНИКА САНИТАС, Эфективное лечение псориаза.
ЗАО "Клиника Санитас"
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.

Яндекс.Метрика