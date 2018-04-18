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Не волнует курс валют 60% россиян

Опрос: Колебанием курса доллара и евро не обеспокоены далеко не все граждане России.

18.04.2018 Фото: Pixabay 8 коммент.

Не волнует курс валют 60% россиян

В Москве и Питере больше озабочены курсом валют

Большинство россиян (60%) не обеспокоены нынешним ростом курсов евро и доллара, в последние месяцы только 6% приобретали валюту, а две трети граждан не собираются предпринимать никаких действий даже в случае дальнейшего подорожания доллара, показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

«Начавшийся на прошлой неделе заметный рост курса доллара и евро не стал поводом для паники среди населения: 60% россиян ситуация не беспокоит… Волнение в связи с подорожанием иностранной валюты выражают 36% граждан», — говорится в материалах опроса.

Вместе с тем социологи отмечают, что доля тех, кто обеспокоенность все же высказывает, заметно выше среди москвичей и петербуржцев, а также респондентов с плохим, по их оценкам, материальным положением (по 46% в этих группах). Обеспокоена нынешней ситуацией и почти половина (49%) тех участников опроса, кто следит за курсом доллара.

Если рост продолжится, 12% россиян, как показал опрос, планируют потратить сбережения на мелкие покупки и повседневные нужды, 8% — вложить накопления в недвижимость или другие дорогие вещи, а 2% — поменять рубли на доллары или евро.

«Две трети опрошенных (66%) не собираются предпринимать никаких действий и в случае дальнейшего подорожания американской валюты», — указано в материалах исследования.

По данным ВЦИОМ, «подавляющее большинство граждан (94%) в последние месяц-два не приобретали какую-либо иностранную валюту». Только 4% участников опроса сообщили, что покупали в последние месяцы доллары США, еще 2% респондентов приобретали евро.

Всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» был проведен 12-13 апреля 2018 года среди 2 тысяч респондентов старше 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью, статистическая погрешность не превышает 2,2%.


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(8) Комментариев

  1. ВВД

    Очевидный вывод-60% россиян находятся на уровне развития младших школьных классов, ни черта не понимая откуда берутся цены на прилавках и почему сегодня хуже чем вчера…
    Заповедник, блин…………………..

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  2. ВВД

    «подавляющее большинство граждан (94%) в последние месяц-два не приобретали какую-либо иностранную валюту»

    В РФ 20% нищих? Вы серьезно??
    Не 94%???
    :P

    Thumb up 4 Thumb down 1

  3. местный

    В прошлые кризисы внимательно следил за новостями и отслуживал.

    Но честно: надоело!
    Спекуляция и вой на пустом месте: принципиально ничего не меняется!
    Как стоил кирпич 15 лет назад 5 рублей, так и стоит.
    Как дешевела техника, так и дешевеет.
    Цены на квартиры стоят на месте, большинство продуктов и зарплат также.

    Может старею, но это все скорее возню на пустом месте напоминает.
    Причем вся эта возня с курсами и фондовыми биржами не имеет никакого отношения к мои ценностям жизни, чего и всем желаю!

    Thumb up 0 Thumb down 7

    • ВВД

      «В прошлые кризисы внимательно следил за новостями и отслУживал.»
      Не то, чтобы я за очепятки цепляюсь, но оговорочка по Фрейду…
      «Ваша служба и опасна, и трудна»… С методичкой по клаве молотить
      *CRAZY*

      Thumb up 2 Thumb down 1

      • местный

        опечатки — мой фиременный стиль.
        Зато позволяет легко выявлять того, кто пишет под моим ником.

        Ну а насчет Фрейда, тут скорее применим принцип «у кого что болит…»

        Мне денег никто не платит за комменты, так что чистый альтруизм во имя высокой цели.
        А цель проста: выявить провокаторов и не дать им создать неправильный фон.

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  4. Аноним

    Хотел высказаться. Не буду. Обижать Россиян не хочется. Они не виноваты. ;)

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