Не волнует курс валют 60% россиян

Большинство россиян (60%) не обеспокоены нынешним ростом курсов евро и доллара, в последние месяцы только 6% приобретали валюту, а две трети граждан не собираются предпринимать никаких действий даже в случае дальнейшего подорожания доллара, показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
«Начавшийся на прошлой неделе заметный рост курса доллара и евро не стал поводом для паники среди населения: 60% россиян ситуация не беспокоит… Волнение в связи с подорожанием иностранной валюты выражают 36% граждан», — говорится в материалах опроса.
Вместе с тем социологи отмечают, что доля тех, кто обеспокоенность все же высказывает, заметно выше среди москвичей и петербуржцев, а также респондентов с плохим, по их оценкам, материальным положением (по 46% в этих группах). Обеспокоена нынешней ситуацией и почти половина (49%) тех участников опроса, кто следит за курсом доллара.
Если рост продолжится, 12% россиян, как показал опрос, планируют потратить сбережения на мелкие покупки и повседневные нужды, 8% — вложить накопления в недвижимость или другие дорогие вещи, а 2% — поменять рубли на доллары или евро.
«Две трети опрошенных (66%) не собираются предпринимать никаких действий и в случае дальнейшего подорожания американской валюты», — указано в материалах исследования.
По данным ВЦИОМ, «подавляющее большинство граждан (94%) в последние месяц-два не приобретали какую-либо иностранную валюту». Только 4% участников опроса сообщили, что покупали в последние месяцы доллары США, еще 2% респондентов приобретали евро.
Всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» был проведен 12-13 апреля 2018 года среди 2 тысяч респондентов старше 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью, статистическая погрешность не превышает 2,2%.
Очевидный вывод-60% россиян находятся на уровне развития младших школьных классов, ни черта не понимая откуда берутся цены на прилавках и почему сегодня хуже чем вчера…
Заповедник, блин…………………..
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«подавляющее большинство граждан (94%) в последние месяц-два не приобретали какую-либо иностранную валюту»
В РФ 20% нищих? Вы серьезно??
Не 94%???
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В прошлые кризисы внимательно следил за новостями и отслуживал.
Но честно: надоело!
Спекуляция и вой на пустом месте: принципиально ничего не меняется!
Как стоил кирпич 15 лет назад 5 рублей, так и стоит.
Как дешевела техника, так и дешевеет.
Цены на квартиры стоят на месте, большинство продуктов и зарплат также.
Может старею, но это все скорее возню на пустом месте напоминает.
Причем вся эта возня с курсами и фондовыми биржами не имеет никакого отношения к мои ценностям жизни, чего и всем желаю!
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«В прошлые кризисы внимательно следил за новостями и отслУживал.»
Не то, чтобы я за очепятки цепляюсь, но оговорочка по Фрейду…
«Ваша служба и опасна, и трудна»… С методичкой по клаве молотить
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опечатки — мой фиременный стиль.
Зато позволяет легко выявлять того, кто пишет под моим ником.
Ну а насчет Фрейда, тут скорее применим принцип «у кого что болит…»
Мне денег никто не платит за комменты, так что чистый альтруизм во имя высокой цели.
А цель проста: выявить провокаторов и не дать им создать неправильный фон.
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Хотел высказаться. Не буду. Обижать Россиян не хочется. Они не виноваты.
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это подтверждение факты что Вы никакого отношения в гражданам России не имеете и здесь только по «рабочим» делам — из-за зарплаты за комменты?
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Комментатор гражданин Украины, СССР или запада вестимо.
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