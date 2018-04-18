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О сроках очистки канализации не знают УК Бердска

В КБУ объяснили, что покупают вторую каналопромывочную машину. Но пока это только в планах. Из-за неопределенности муниципальное предприятие не может сейчас сформировать график очистки сетей.

18.04.2018 Автор: Елена Медведева Фото: Курьер.Среда.Бердск Нет комментариев

О сроках очистки канализации не знают УК Бердска

МУП КБУ надеется на покупку второй каналопромывочной машины

Сегодня, 18 апреля, на совещании коммунальщиков Бердска управляющие компании задали вопрос представителям Комбината бытовых услуг: когда появится график очистки канализации. Техдиректор КБУ Ирина Корниевская ответила, что в мае все станет известно. Сейчас муниципальное предприятие планирует покупку второй каналопромывочной машины. В зависимости от того, появится оно или нет, будет зависеть и график.

— Мы планируем приобретение второй каналопромывочной машины. Но точно пока ничего не известно. В мае будет график промывки канализации. В мае все узнаете, — объяснила Корниевская.

Как ранее сообщал «Курьер.Среда.Бердск» УК Бердска просили Комбинат бытовых услуг рассмотреть альтернативу подсыпки провалов глиной. По мнению обслуживающих организаций, глина уходит в канализацию, засоряя ее. Ирина Корниевская возразила, что засыпают провалы только после ремонта коллекторов.


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