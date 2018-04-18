О сроках очистки канализации не знают УК Бердска

Сегодня, 18 апреля, на совещании коммунальщиков Бердска управляющие компании задали вопрос представителям Комбината бытовых услуг: когда появится график очистки канализации. Техдиректор КБУ Ирина Корниевская ответила, что в мае все станет известно. Сейчас муниципальное предприятие планирует покупку второй каналопромывочной машины. В зависимости от того, появится оно или нет, будет зависеть и график.

— Мы планируем приобретение второй каналопромывочной машины. Но точно пока ничего не известно. В мае будет график промывки канализации. В мае все узнаете, — объяснила Корниевская.

Как ранее сообщал «Курьер.Среда.Бердск» УК Бердска просили Комбинат бытовых услуг рассмотреть альтернативу подсыпки провалов глиной. По мнению обслуживающих организаций, глина уходит в канализацию, засоряя ее. Ирина Корниевская возразила, что засыпают провалы только после ремонта коллекторов.