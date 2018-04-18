10-летняя дочь арестованных за грабеж в Таиланде родителей прилетела в Новосибирск

Содействие в возвращении 10-летней Ангелины Рыбаловой из Таиланда в Россию оказано правительством Новосибирской области по поручению главы региона Андрея Травникова. Вечером 17 апреля самолет, на котором летела девочка, приземлился в Новосибирске, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

«Для нас самое главное, что сегодня на новосибирской земле она встретила своих родственников, они забрали ее. Девочка приехала в нормальном состоянии, и мы выполнили поручение руководителя нашего региона Андрея Травникова, который сразу же, как только узнал из СМИ о том, что девочка прибывает в Новосибирск, поставил задачу оказать максимальное содействие, отследить ситуацию», – сообщил начальник управления международных связей администрации губернатора и правительства Новосибирской области Сергей Санников, который вместе с родственниками девочки встретил ее.

Он отметил, что ранее поступала информация о сложностях с сопровождением, поэтому в управлении международных связей сразу же подключились к работе, связались с представителями волонтерской организации в Таиланде, представителями посольства.

«Нам довели оперативную информацию о том, что сопровождающий от транспортной кампании выбран, он аккредитован, получил соответствующие документы, право сопровождения и привезет девочку в Новосибирскую область. Со своей стороны мы оказали максимальное содействие тем лицам, которые сегодня несут ответственность за пребывание и состояние девочки – это ее родственники. Они сейчас находятся рядом с ней», – подчеркнул Сергей Санников.

По словам начальника управления международных связей, этой же ночью девочка вместе с родственниками убыла в Челябинск. Родителей девочки арестовала полиция Таиланда, они подозреваются в ограблении.