Увеличить пособие по безработице до прожиточного минимума предложил Минтруда

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Т.е речь в целом идёт об уменьшении выплат с сегодняшнего 3 по 4900 до одного месяца и 9000.Чиновники сами то пробовали найти работу за один месяц?
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