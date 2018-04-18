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Увеличить пособие по безработице до прожиточного минимума предложил Минтруда

Сейчас максимальное пособие 4900 рублей. Законопроект предполагает изменение сроков выплаты пособия по безработице и устанавливает один период его выплаты.

18.04.2018 Фото: Курьер. Среда. Бердск Один комментарий

Увеличить пособие по безработице до прожиточного минимума предложил Минтруда

Вырастет и минимальная сумма пособия по безработице

Минтруда России предлагает увеличить максимальный размер пособия по безработице и довести его до прожиточного минимума. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«По предварительным расчетам предполагается увеличение максимальной величины пособия по безработице до величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по Российской Федерации, минимальной величины пособия по безработице — до 30% от максимальной. В случае принятия данного федерального закона потребуется дополнительное выделение средств федерального бюджета», — говорится в сообщении.

Отмечается, что проект федерального закона «О внесении изменений в «О внесении изменений в Закон Российской Федерации «О занятости населения в Российской Федерации» вынесен на общественное обсуждение. Этот документ также предполагает изменение сроков выплаты пособия по безработице и устанавливает один период выплаты пособия по безработице.

В настоящее время максимальный размер пособия в РФ составляет 4900 рублей.


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(1) Комментарий

  1. Аноним

    Т.е речь в целом идёт об уменьшении выплат с сегодняшнего 3 по 4900 до одного месяца и 9000.Чиновники сами то пробовали найти работу за один месяц?

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