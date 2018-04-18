Увеличить пособие по безработице до прожиточного минимума предложил Минтруда

Минтруда России предлагает увеличить максимальный размер пособия по безработице и довести его до прожиточного минимума. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«По предварительным расчетам предполагается увеличение максимальной величины пособия по безработице до величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по Российской Федерации, минимальной величины пособия по безработице — до 30% от максимальной. В случае принятия данного федерального закона потребуется дополнительное выделение средств федерального бюджета», — говорится в сообщении.

Отмечается, что проект федерального закона «О внесении изменений в «О внесении изменений в Закон Российской Федерации «О занятости населения в Российской Федерации» вынесен на общественное обсуждение. Этот документ также предполагает изменение сроков выплаты пособия по безработице и устанавливает один период выплаты пособия по безработице.

В настоящее время максимальный размер пособия в РФ составляет 4900 рублей.