За Бердский острог из теста получил золотую медаль повар из Бердска

11-13 апреля в МВК «Новосибирск Экспоцентр» прошел фестиваль кулинарного искусства «Весенний кулинарный кубок–2018».

В кулинарном фестивале участвовали представители из Новосибирской области и других регионов — Алтайского и Красноярского краев, Томской, Иркутской, Кемеровской областей, Москвы, Республики Татарстан. Программа фестиваля включала командные и индивидуальные соревнования по кулинарии и сервису среди профессионалов сферы ресторанного бизнеса (26 участников), а также среди юниоров – учащихся профессиональных образовательных учреждений (17 учебных заведений).

От Бердска в Весеннем кулинарном кубке приняли участие повар ресторана санатория «Крона» Андрей Траутвейн (номинация «Лучшее фирменное блюдо») и студенты Бердского политехнического колледжа (в 4 номинациях среди юниоров — «Художественное изделие из пищевых продуктов (панно, картины, композиции)», «Художественная работа из соленого теста», «Сервис-класс по оформлению стола без дегустации», «Кулинарный поединок»).

В результате подведения итогов Весеннего кулинарного кубка повар ресторана «Крона» Андрей Траутвейн занял 3 место в номинации «Лучшее фирменное блюдо» среди профессионалов, сообщили в пресс-центре мэрии Бердска.

В номинации «Кулинарный поединок» среди юниоров все три призовых места завоевали студенты Бердского политехнического колледжа:

· 1 место – Максим Максименко с блюдом «Перепел с абрикосовым пюре и соусом айоли и соусом из кваса»;

· 2 место – Александр Гареев с блюдом «Палтус, с пюре из цветной капусты с белым шоколадом и икорным соусом»;

· 3 место – Дарья Грудева с блюдом «Рыба на подушке из лука порея и гарниром с пюре из брокколи и апельсиновым соусом».

В номинации «Художественная работа из соленого теста» золотую медаль получил «Бердский острог» (автор Вячеслав Ковалев).