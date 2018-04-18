КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

Продам 1-ю! 8913-701-2341 Алёна.
продам однокомнатную
продам
продам
Продам комнату в общежитии 8-952-905-46-50 Юлия
Продам комнату в общежитии 8-952-90546-50 Юлия
Продам срочно 2-комнатную новостройку
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

10-летняя дочь арестованных за грабеж в Таиланде родителей прилетела в Новосибирск

Увеличить пособие по безработице до прожиточного минимума предложил Минтруда

За Бердский острог из теста получил золотую медаль повар из Бердска

СМИ: Травников просил лидера КПРФ не выдвигать Локтя в губернаторы Новосибирской области

Продукты подорожали не больше 4% в Сибири

«Подведут» под камеры автомобилистов Бердска

Локоть пойдет на выборы губернатора при общественной поддержке

Клиенты «Весь Бердск» сообщают свои новости читателям «Курьер.Среда.Бердск»

Пробегут эстафету в честь Победы школьники и студенты Бердска

Создатель Telegram пожертвует миллионы долларов на обход блокировок в России

Последние комментарии

Апрель 2018
M T W T F S S
« Mar    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30  


За Бердский острог из теста получил золотую медаль повар из Бердска

Перепел с абрикосами, палтус с белым шоколадом, брокколи с апельсиновым соусом: в Весеннем кулинарном кубке-2018 бердские кулинары завоевали три призовых места.

18.04.2018 Фото: Предоставлено пресс-центром мэрии Бердска Нет комментариев

За Бердский острог из теста получил золотую медаль повар из Бердска

«Золотой» Бердский острог

11-13 апреля в МВК «Новосибирск Экспоцентр» прошел фестиваль кулинарного искусства «Весенний кулинарный кубок–2018».

В кулинарном фестивале участвовали представители из Новосибирской области и других регионов — Алтайского и Красноярского краев, Томской, Иркутской, Кемеровской областей, Москвы, Республики Татарстан. Программа фестиваля включала командные и индивидуальные соревнования по кулинарии и сервису среди профессионалов сферы ресторанного бизнеса (26 участников), а также среди юниоров – учащихся профессиональных образовательных учреждений (17 учебных заведений).

От Бердска в Весеннем кулинарном кубке приняли участие повар ресторана санатория «Крона» Андрей Траутвейн (номинация «Лучшее фирменное блюдо») и студенты Бердского политехнического колледжа (в 4 номинациях среди юниоров — «Художественное изделие из пищевых продуктов (панно, картины, композиции)», «Художественная работа из соленого теста», «Сервис-класс по оформлению стола без дегустации», «Кулинарный поединок»).

В результате подведения итогов Весеннего кулинарного кубка повар ресторана «Крона» Андрей Траутвейн занял 3 место в номинации «Лучшее фирменное блюдо» среди профессионалов, сообщили в пресс-центре мэрии Бердска.

В номинации «Кулинарный поединок» среди юниоров все три призовых места завоевали студенты Бердского политехнического колледжа:

· 1 место – Максим Максименко с блюдом «Перепел с абрикосовым пюре и соусом айоли и соусом из кваса»;

· 2 место – Александр Гареев с блюдом «Палтус, с пюре из цветной капусты с белым шоколадом и икорным соусом»;

· 3 место – Дарья Грудева с блюдом «Рыба на подушке из лука порея и гарниром с пюре из брокколи и апельсиновым соусом».

В номинации «Художественная работа из соленого теста» золотую медаль получил «Бердский острог» (автор Вячеслав Ковалев).


Похожие записи

Тэги:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
10-летняя дочь арестованных за грабеж в Таиланде родителей прилетела в Новосибирск Просит опознать бердчан на старой киноплёнке режиссёр «Студии 21» Увеличить пособие по безработице до прожиточного минимума предложил Минтруда

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

Бесплатные консультации для бизнеса
ООО "Мэтр"
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.

Яндекс.Метрика