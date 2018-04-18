СМИ: Травников просил лидера КПРФ не выдвигать Локтя в губернаторы Новосибирской области

Пытались отговорить

О своем решении баллотироваться в губернаторы мэр Новосибирска коммунист Анатолий Локоть объявил во вторник, 17 апреля, на встрече с ветеранами войны и труда, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

— Если надо будет, если вы так решите, если вы посчитаете необходимым, вы мои старшие товарищи, те, с кого мы все берем пример, — я сделаю этот шаг, — заявил Локоть на предложение главы городского совета ветеранов Владимира Полещука выдвинуться в губернаторы.

Источник в руководстве КРПФ сказал РБК, что до заявления Локтя о возможном выдвижении председателю ЦК КПРФ Геннадию Зюганову с просьбой о встрече звонил врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников.

— Затем они мельком встретились на Госсовете [5 апреля], где Травников пытался попросить о более продолжительной встрече, — отметил источник, добавив, что не знает, состоялась ли такая встреча.

На прошлой неделе Травников встречался с Зюгановым и просил избежать выдвижения Локотя, но переговоры ни к чему не привели, заявил РБК депутат заксобрания Новосибирской области и советник Локотя Андрей Жирнов.

Попытки убедить руководство компартии не выдвигать Локотя предпринимались уже не раз, сказал РБК источник, близкий к руководству новосибирского отделения КПРФ. По его словам, «идет политический торг: вы его не выдвигайте, а мы не будем мешать его переизбранию [мэром Новосибирска]».

Глава департамента информполитики правительства Новосибирской области Сергей Нешумов на вопрос, встречался ли Травников с Зюгановым, ответил, что данный вопрос не относится к работе губернатора и что он «не комментирует выборные процессы».

В пресс-службе Локотя не смогли предоставить РБК оперативный комментарий. Геннадий Зюганов не ответил на звонки РБК. Пресс-секретарь председателя КПРФ​ Александр​ Ющенко в ответ на вопрос, встречался ли Зюганов с Травниковым, сказал РБК, что у него нет такой информации.​

Коммунисты стоят на своем

Глава Политической экспертной группы Константин Калачев назвал «логичной» версию о кулуарных переговорах врио губернатора с коммунистами. По его мнению, Локоть своими намеками на выдвижение пытается играть на повышение ставок в торге с властями региона за политическое будущее своей команды.

Обтекаемые выражения, в которых Локоть говорит о своем участии в выборах, — это «нормальная технология» мобилизации избирателей, так как она оставляет пространство для интриги, а также является способом ведения переговоров и оказания давления на оппонентов, сказал РБК секретарь ЦК КПРФ Сергей Обухов. Других кандидатур на пост губернатора Новосибирской области коммунисты не рассматривают, добавил он. Обухов напомнил, что Зюганов на последнем пленуме партии высоко оценил деятельность Локотя на посту мэра Новосибирска.

Зампред ЦК КПРФ Владимир Кашин заявил РБК, что партия «однозначно будет выдвигать Локотя» на губернаторских выборах. «Есть соответствующее решение», — заявил он. Однако в большей степени реализация этого решения «будет зависеть от самого Локотя и от регионального отделения», подчеркнул Кашин.

«У Локотя есть весь потенциал, чтобы победить на выборах губернатора. Даже если он категорически не захочет [выдвигаться], я уверен, что КПРФ выдвинет его на выборы губернатора», — заявил РБК Александр Ющенко.

Выборы с интригой

Досрочные выборы губернатора Новосибирской области пройдут в сентябре 2018 года в связи с досрочной отставкой Владимира Городецкого, освобожденного «по собственному желанию» от должности президентским указом. Нынешний глава региона Травников, назначенный на этот пост в октябре 2017 года, пока не объявлял о намерении баллотироваться.

Для регистрации кандидатом в губернаторы Локотю предстоит преодолеть муниципальный фильтр, то есть собрать в области 297 подписей депутатов.

У КПРФ в регионе более 300 лояльных местных депутатов, указала РБК депутат Госдумы от Новосибирской области коммунистка Вера Ганзя. «Если не будет наглых провокаций, его [Локотя] зарегистрируют [кандидатом], выборы будут интересные», — добавила она.​