Продукты подорожали не больше 4% в Сибири

Инфляция в Сибирском федеральном округе по итогам марта сохранилась на уровне прошлого месяца и составила в годовом выражении 1,9%. Потребительские цены в округе растут медленнее в основном за счет низкой продовольственной инфляции. Цены на продукты в Сибири увеличились за год на 0,6% против 1,3% в целом по стране.

Треть продовольственных товаров из стандартной потребительской корзины за год подешевели: цены снизились на мясо и птицу, сыр, сахар, масло подсолнечное, крупы. Еще 50% товаров подорожали не более чем на 4%. Цель Банка России – удерживать инфляцию вблизи показателя 4% постоянно, сообщили в пресс-службе БР.

«Цены на продовольствие сдерживают три основных фактора. В Сибири за последние годы реализованы многочисленные инвестпроекты в агропроме. Округ не только полностью обеспечивает себя отдельными продовольственными товарами, но и экспортирует продукты. Большая доля населения имеет личные подсобные хозяйства. Торговые сети расширяют количество магазинов в регионах Сибири, конкурируя друг с другом. Все это замедляет продовольственную инфляцию», – пояснила первый заместитель начальника Сибирского ГУ Банка России Марина Асаралиева.

Цены на непродовольственные товары последние полгода демонстрируют устойчивую динамику вблизи 2,4-2,5%. С одной стороны, выросли цены на топливо, оживилось потребительское кредитование, с другой стороны, в условиях низких доходов спрос восстанавливается медленно. Рост цен несколько сдерживает развивающаяся интернет-торговля – жители Сибири активно используют ее возможности. В свою очередь местные торговые сети тоже ограничивают рост цен, так как понимают, что покупатели могут уйти в интернет. По мнению аналитиков, дезинфляционный эффект интернет-торговли еще не исчерпан.

Сильнее всего подорожали услуги – на 3,1% в годовом выражении. Причем цены на 40% услуг увеличились более чем на 4%. Динамику определили разнородные факторы. Рост тарифов ЖКХ за последний год замедлился с 5,1% до 3,4%. Динамика цен здесь ограничена законодательно предельным размером индексации. Рост тарифов на прочие услуги ускорился с 2,2% до 2,8%. В группу прочих входят услуги образования и организаций культуры, где цены выросли за счет разовых факторов. Достаточно сильно «сдвинули» инфляцию вверх условно обязательные услуги, в том числе медицинские и услуги связи. Даже несмотря на конкуренцию в этих секторах, тарифы увеличились более чем на 4,5%.

Инфляция в марте не превышала таргета – 4% – во всех регионах округах. В 7 из них темпы прироста потребительских цен ниже среднероссийского уровня, минимальный уровень наблюдается в Новосибирской области (0,46%). В пяти регионах СФО инфляция выше среднего по России, максимальный уровень зафиксирован в Иркутской области (2,94%).