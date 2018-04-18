Не засыпать провалы глиной просят управляющие компании Бердска

Сегодня, 18 апреля, на совещании коммунальщиков управляющие компании Бердска просили Комбинат бытовых услуг рассмотреть альтернативу подсыпки провалов глиной. По мнению обслуживающих организаций, глина уходит в канализацию, засоряя ее. Техдиректор МУП КБУ Ирина Корниевская возразила, что засыпают провалы только после ремонта коллекторов.

— Мы сейчас с провалами боремся, все хорошо. Но дальше мы начинаем бороться с канализацией, потому что вся эта глина уходит туда. То есть мы латаем дырки, но не решаем проблемы. И провал этот опять будет через полгода. Вот по ул. Рогачева — ну, сколько мы туда вбухали глины, и вся она ушла, — пожаловался директор УК «Уют» Антон Борзенков.

Однако Ирина Корниевская отметила, что засыпка производится там, где это возможно. В противном случае сначала ремонтируют канализацию, а потом делают подсыпку.

Как ранее сообщал «Курьер.Среда.Бердск» руководитель управления ЖКХ Бердска Владимир Захаров рассказывал, что процент износа бердских инженерных сетей в приближается к 80%. Промерзшая земля и гнилые трубы приводят к провалам. Самостоятельно справиться с гнилыми трубами местный бюджет и КБУ не сможет: нужна поддержка областной казны.