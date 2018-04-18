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Не засыпать провалы глиной просят управляющие компании Бердска

УК указывают на то, что из-за глины часто засоряется канализация. В КБУ возразили: подсыпку делают только после ремонта коллектора.

18.04.2018 Автор: Елена Медведева Нет комментариев

Не засыпать провалы глиной просят управляющие компании Бердска

Из-за изношенных сетей провалы в Бердске стали «нормой»

Сегодня, 18 апреля, на совещании коммунальщиков управляющие компании Бердска просили Комбинат бытовых услуг рассмотреть альтернативу подсыпки провалов глиной. По мнению обслуживающих организаций, глина уходит в канализацию, засоряя ее. Техдиректор МУП КБУ Ирина Корниевская возразила, что засыпают провалы только после ремонта коллекторов.

— Мы сейчас с провалами боремся, все хорошо. Но дальше мы начинаем бороться с канализацией, потому что вся эта глина уходит туда. То есть мы латаем дырки, но не решаем проблемы. И провал этот опять будет через полгода. Вот по ул. Рогачева — ну, сколько мы туда вбухали глины, и вся она ушла, — пожаловался директор УК «Уют» Антон Борзенков.

Однако Ирина Корниевская отметила, что засыпка производится там, где это возможно. В противном случае сначала ремонтируют канализацию, а потом делают подсыпку.

Как ранее сообщал «Курьер.Среда.Бердск» руководитель управления ЖКХ Бердска Владимир Захаров рассказывал, что процент износа бердских инженерных сетей в приближается к 80%. Промерзшая земля и гнилые трубы приводят к провалам. Самостоятельно справиться с гнилыми трубами местный бюджет и КБУ не сможет: нужна поддержка областной казны.


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