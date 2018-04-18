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Локоть пойдет на выборы губернатора при общественной поддержке

Мэр Новосибирска заявил, что всерьез задумался над предложением «старших товарищей» выдвинуть свою кандидатуру на пост главы Новосибирской области.

18.04.2018 Фото: Курьер. Среда. Бердск 3 коммент.

Локоть пойдет на выборы губернатора при общественной поддержке

Анатолий Локоть является первым секретарем обкома КПРФ

17 апреля в большом зале мэрии Новосибирска состоялась презентация календаря «Жизнь Новосибирска в годы Великой Отечественной войны».

Руководитель городского совета ветеранов Владимир Полещук, похвалив мэра Новосибирска Анатолия Локтя, предложил его кандидатуру на губернаторские выборы (состоятся в сентябре 2018 года):
— Я думаю, было бы правильным, чтобы этот человек был кандидатом в губернаторы Новосибирской области. Конечно, будут и другие кандидаты, но одним из них может стать, самым достойным, Анатолий Локоть.

Мэр ответил, что готов баллотироваться на пост главы региона, если найдет поддержку «старших товарищей».

— Работая четыре года мэром, я понимаю, что многие вопросы развития города — они лежат в том числе на областном уровне, без этого их не решить, не сделать, не реализовать те задачи, о которых говорилось на «Стратегии-2030». Я всерьез задумался над тем предложением, которое сделал Владимир Никифорович — если надо будет, если вы так решите, если вы посчитаете необходимым, мои старшие товарищи, я сделаю этот шаг, — процитировал Локтя сайт новосибирских коммунистов.


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(3) Комментариев

  1. Аноним

    Лучше уж Локтя, чем вологодского странника. :-D

    Thumb up 2 Thumb down 3

    • Поросёнок Пётр

      Ситуация на самом деле интересная, ибо это будут единственные выборы в которых есть интрига и результат не известен за ранее, что совершенно невероятно для позднепутинской России.

      Thumb up 2 Thumb down 2

  2. Поросёнок Пётр

    Если ПЖиВ не будет мухлевать, (а они будут), то есть.

    Thumb up 1 Thumb down 2

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