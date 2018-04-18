Локоть пойдет на выборы губернатора при общественной поддержке

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Лучше уж Локтя, чем вологодского странника.
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Ситуация на самом деле интересная, ибо это будут единственные выборы в которых есть интрига и результат не известен за ранее, что совершенно невероятно для позднепутинской России.
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Если ПЖиВ не будет мухлевать, (а они будут), то есть.
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