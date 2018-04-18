Локоть пойдет на выборы губернатора при общественной поддержке

17 апреля в большом зале мэрии Новосибирска состоялась презентация календаря «Жизнь Новосибирска в годы Великой Отечественной войны».

Руководитель городского совета ветеранов Владимир Полещук, похвалив мэра Новосибирска Анатолия Локтя, предложил его кандидатуру на губернаторские выборы (состоятся в сентябре 2018 года):

— Я думаю, было бы правильным, чтобы этот человек был кандидатом в губернаторы Новосибирской области. Конечно, будут и другие кандидаты, но одним из них может стать, самым достойным, Анатолий Локоть.

Мэр ответил, что готов баллотироваться на пост главы региона, если найдет поддержку «старших товарищей».

— Работая четыре года мэром, я понимаю, что многие вопросы развития города — они лежат в том числе на областном уровне, без этого их не решить, не сделать, не реализовать те задачи, о которых говорилось на «Стратегии-2030». Я всерьез задумался над тем предложением, которое сделал Владимир Никифорович — если надо будет, если вы так решите, если вы посчитаете необходимым, мои старшие товарищи, я сделаю этот шаг, — процитировал Локтя сайт новосибирских коммунистов.