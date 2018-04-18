Пробегут эстафету в честь Победы школьники и студенты Бердска

В Бердске 8 мая на площади Горького пройдет легкоатлетическая эстафета, посвященная празднованию Дня Победы. Отдел физкультуры и спорта приглашает к участию команды школ, колледжей, предприятий и организаций города.

— Приходи и пробеги свою дистанцию в честь великой Победы! — призывают в ОФКиС.

Школьники будут участвовать в трех возрастных категориях (команда 16 человек), студентов объединят в одну группу, также равные условия будут для всех команд трудовых коллективов фирм города (команды по 10 человек не моложе 20 лет).

Отметим, что участники эстафеты должны иметь единую форму, допуск врача, либо личную подтверждение персональной ответственности за свое здоровье (для команд трудовых коллективов). Каждая команда к месту старта приносит свою эстафетную палочку.

Заявки на участие необходимо предоставить на регистрации 8 мая с 14.30 часов на площади Горького. Представители команды и участники должны обязательно присутствовать на параде приветствия и награждения.

ПРОГРАММА

14.30 – 16.55 – регистрация участников легкоатлетической эстафеты (площадь Горького)

15.30 – торжественное открытие спортивно-массовых мероприятий;

15.50 – старт учащихся младшей группы (дистанция 60 метров);

16.10 – старт учащихся средней группы (дистанция 120 метров);

16.30 – старт учащихся старшей группы (дистанция 120 метров);

16.45 – старт учащихся учреждений профессионального образования (дистанция 120 метров);

17.00 –старт работников трудовых коллективов (дистанция 120 метров);

17.30 – награждение победителей и призёров эстафеты. Награждение по итогам комплексной Спартакиады общеобразовательных учреждений города Бердска.