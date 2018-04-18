Создатель Telegram пожертвует миллионы долларов на обход блокировок в России

Основатель Telegram Павел Дуров заявил, что готов спонсировать сервисы, которые помогают обходить блокировку мессенджера в России.

«Я начал выплачивать биткоин-гранты администраторам proxy и VPN. В течение этого года буду рад пожертвовать миллионы долларов личных средств на эти цели», — написал он на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Он также отметил, что количество пользователей Telegram в России не слишком велико, однако этот рынок важен ему «по личным соображениям».

В заключение Дуров призвал интернет-пользователей активнее пользоваться прокси-серверами и не забывать о том, что их содержание требует стороннего финансирования.

Ранее сообщалось, что Роскомнадзор начал блокировать IP-адреса компаний Amazon и Google, которые использовали для обхода судебного запрета, передает РИА Новости. Как писали СМИ, это решение привело к нарушениям в работе многих популярных сайтов и онлайн-приложений.

В то же время сайт надзорного ведомства подвергся масштабной DDoS-атаке. На 17:07 мск доступ к сетевому ресурсу отсутствует уже более полутора часов.

Претензии к Telegram

В пятницу Таганский суд Москвы удовлетворил иск Роскомнадзора о блокировке ресурсов мессенджера. Это связано с отказом Telegram предоставить ФСБ ключи шифрования для декодирования сообщений, отправляемых пользователями.

В ведомстве заявили, что действия руководства мессенджера угрожают интересам страны и ее граждан, так как в Telegram распространяют сведения о террористических организациях.

Защита компании утверждает, что требования невыполнимы по техническим причинам — из-за архитектуры мессенджера, которая не предполагает формирования общего шифра для передачи сообщений. Сам Дуров заявлял, что Telegram не пойдет на условия Роскомнадзора, так как выступает за конституционные права граждан: свободу слова и неприкосновенность частной жизни.

В понедельник регулятор направил операторам связи информацию об ограничении доступа к Telegram. Они должны были выполнить предписание в течение суток.