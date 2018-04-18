Активно борются «за сохранение кошачьего контингента» управляющие компании Бердска
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С какого перепуга эти лишае-блохастые существа должны жить у меня в подвале причём на законодательном уровне?законодатели похоже вообще там умом тронулись
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У меня возникает вопрос, кто будет убирать за кошками какашки в подвале, кроме этого кошки на трубах отопления и горячей воды обдирают обмотку а чтобы восстановить требуются затраты за счёт жильцов. Любители кошек кормят в подвалах оставляют мусор , который необходимо тоже убирать, также от кошек блохи в подвалах при проведении профилактики к отопительному сезону сантехники все искусаны .
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Вот любители кошек, которые так ратуют за создание условий для кошаков, пусть и убирают. И ремонт за свой счёт тоже
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А у меня возникает другой вопрос. Кто будет убирать какашки в подвале, куда искусанные блохами сантехники сливают отходы жизнедеятельности из канализационных стояков? Я думаю кошки там не выживут. Они или задохнутся или утонут. Это вопрос дяде из СКС.
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«Активно борются «за сохранение кошачьего контингента» управляющие компании Бердска»
Похоже основной доход управляшки получают от кошек, а не от жителей города!? Как говорится кто платит, тот и музыку заказывает!
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Террористов развелось, уму непостижимо. Просто становится страшно жить. Куда ни плюнь, попадёшь в террориста. И все норовят нырнуть в подвал, через отверстие размером 15х15 см. и там затаиться.
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А может уже традиционно грохнуть ещё 20 000 000 рублей казенных денег и построить приют ещё и для кошек?
И пусть весь мир подождет.
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