«Активно борются «за сохранение кошачьего контингента» управляющие компании Бердска»

Обслуживающие организации Бердска сегодня, 18 апреля, на совещании коммунальщиков объяснили, что нашумевшее решение Минстроя о свободном доступе для животных в подвал, противоречит уже действующим требованиям.

Сейчас открывать их нельзя из соображений антитеррористической и санитарной безопасности. За нарушение требований — штраф. Но если сейчас они не откроют подвалы для котов, то их, скорее всего, тоже будут штрафовать.

— Согласно новым веяниям мы активно боремся за сохранение кошачьего контингента. Однако по требованиям санитарной безопасности мы обязаны закрывать подвалы. Закрыли. Котики умерли там. Нам выписали штраф в 250 тысяч. Антитеррористическая безопасность тоже требует закрывать подвалы, — перечислил руководитель управляющей компании СКС.

Начальник управления ЖКХ Владимир Захаров заверил, что поддерживает управляющие компании в этом вопросе.