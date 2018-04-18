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Активно борются «за сохранение кошачьего контингента» управляющие компании Бердска

Жилищников обязали открывать подвалы, чтобы кошки не умирали. Иначе штраф. Но за нарушение антитеррористической и санитарной безопасности УК тоже оштрафуют.

18.04.2018 Автор: Елена Медведева Фото: Курьер. Среда. Бердск 7 коммент.

Активно борются за сохранение кошачьего контингента управляющие компании Бердска

Практически во всех подвалах бердских домов живут кошки

Обслуживающие организации Бердска сегодня, 18 апреля, на совещании коммунальщиков объяснили, что нашумевшее решение Минстроя о свободном доступе для животных в подвал, противоречит уже действующим требованиям.

Сейчас открывать их нельзя из соображений антитеррористической и санитарной безопасности. За нарушение требований — штраф. Но если сейчас они не откроют подвалы для котов, то их, скорее всего, тоже будут штрафовать.

— Согласно новым веяниям мы активно боремся за сохранение кошачьего контингента. Однако по требованиям санитарной безопасности мы обязаны закрывать подвалы. Закрыли. Котики умерли там. Нам выписали штраф в 250 тысяч. Антитеррористическая безопасность тоже требует закрывать подвалы, — перечислил руководитель управляющей компании СКС.

Начальник управления ЖКХ Владимир Захаров заверил, что поддерживает управляющие компании в этом вопросе.


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(7) Комментариев

  1. Аноним

    С какого перепуга эти лишае-блохастые существа должны жить у меня в подвале причём на законодательном уровне?законодатели похоже вообще там умом тронулись

    Thumb up 15 Thumb down 18

  2. гость

    У меня возникает вопрос, кто будет убирать за кошками какашки в подвале, кроме этого кошки на трубах отопления и горячей воды обдирают обмотку а чтобы восстановить требуются затраты за счёт жильцов. Любители кошек кормят в подвалах оставляют мусор , который необходимо тоже убирать, также от кошек блохи в подвалах при проведении профилактики к отопительному сезону сантехники все искусаны .

    Thumb up 12 Thumb down 13

    • Гость

      Вот любители кошек, которые так ратуют за создание условий для кошаков, пусть и убирают. И ремонт за свой счёт тоже

      Thumb up 4 Thumb down 8

    • Гость

      А у меня возникает другой вопрос. Кто будет убирать какашки в подвале, куда искусанные блохами сантехники сливают отходы жизнедеятельности из канализационных стояков? Я думаю кошки там не выживут. Они или задохнутся или утонут. Это вопрос дяде из СКС.

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  3. Аноним

    «Активно борются «за сохранение кошачьего контингента» управляющие компании Бердска»

    Похоже основной доход управляшки получают от кошек, а не от жителей города!? Как говорится кто платит, тот и музыку заказывает!

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  4. Гость

    Террористов развелось, уму непостижимо. Просто становится страшно жить. Куда ни плюнь, попадёшь в террориста. И все норовят нырнуть в подвал, через отверстие размером 15х15 см. и там затаиться.

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  5. Аноним

    А может уже традиционно грохнуть ещё 20 000 000 рублей казенных денег и построить приют ещё и для кошек?
    И пусть весь мир подождет.

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