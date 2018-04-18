Медведев поддержит попавший под санкции бизнес

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев пообещал поддержку подпавшим под санкции компаниям, которая будет конвертирована в «меры развития».

«Компаниям, которые находятся в санкционном списке, мы будем оказывать поддержку, помощь, направленную в первую очередь на сохранение рабочих мест, на сохранение производств, — заявил он на встрече с членами бюро правления РСПП. — Мы должны постараться конвертировать эти меры поддержки в меры развития, чтобы помощь государства была не просто опорой для этих компаний, но и была по мере возможности направлена на их дальнейший рост».

«Сегодня определенные предложения [по поддержке попавших под санкции компаний] прозвучат, я надеюсь, что этот аспект в выступлениях [на встрече Медведева с членами бюро правления РСПП] будет учтен», — добавил глава правительства.

О санкциях

«Есть немало актуальных задач и для власти, и для бизнеса, которые нужно решать вместе. Особенно имею в виду ту ситуацию, которая связана с очередным витком антироссийских санкций, — заявил премьер. — Нам особенно важно сообща находить ответы на те меры давления, которые предпринимаются в отношении российских компаний, да и что скрывать — российской экономики в целом».

«Мы хорошо понимаем, что это [санкции США против РФ] — нелегитимные способы решения политических задач экономическими методами, я имею в виду недобросовестную конкуренцию и просто неприемлемые в правовом смысле решения», — отметил Медведев.

Премьер добавил, что «фактически борьба ведется не просто с российскими компаниями, которые работают в стране, но и на зарубежных рынках». «Под санкции попали те производства, которые играют особую роль в этих отраслях в целом ряде регионов, — сказал глава кабмина. — Это оказывает влияние на экономический рост в стране и занятость, поскольку может затронуть десятки тысяч рабочих мест».

Глава правительства отметил, что регулярно встречается с представителями РСПП на разных площадках и обсуждает текущую ситуацию в экономике, а также вопросы, которые волнуют бизнес.

Во встрече от бюро правления РСПП принимают участие президент союза Александр Шохин, глава «Реновы» Виктор Вексельберг, председатель совета директоров группы компаний ЕСН Григорий Березкин и глава «Трубной металлургической компании» Дмитрий Пумпянский, передает ТАСС.