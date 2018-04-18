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Отчитается перед депутатами мэр Бердска на сессии горсовета

Бердские депутаты единогласно голосуют за рассмотрение этого вопроса.

18.04.2018 Автор: Елена Медведева Фото: Курьер.Среда.Бердск 4 коммент.

Отчитается перед депутатами мэр Бердска на сессии горсовета

Мэр Бердска отчитается перед депутатами за 2017 год

На очередной сессии горсовета, 19 апреля, депутаты Бердска выслушают отчет главы города.  17 апреля «за» проголосовали единогласно на заседании комитета по промышленности. До этого народные избранники на других комитетах также голосовали за отчет мэра.

Как ранее сообщал «Курьер. Среда. Бердск» Евгений Шестернин выступал в депутатских комитетах горсовета Бердска с отчетом о деятельности за 2017 год. По его словам, выполнение планов составило 92%: из 37 пунктов невыполненными остались три. Это доходная и расходная части бюджета, а также ввод в эксплуатацию жилого фонда.

Исполнение доходной части бюджета за 2017 год составило 99,3%. Сюда относятся пункты по поступлениям субсидий, субвенций и дотаций, план по налоговым и неналоговым сборам, а также план назначения по плате за землю. Поступления из вне составили 99%, план по налоговым и неналоговым доходам — 107%: при изначальном назначении в 832 млн рублей, собрали 837 млн.


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(4) Комментариев

  1. Бердск

    Ну, вот же! Говорят вам: «Всё прекрасно!» Мэр работает! «Отчитается перед депутатами…» Как в той басне: «Кукушка хвалит петуха, за то, что хвалит тот кукушку…» Вы все куда-то выходили, что ли, слуги народные? Город «уходит»под землю, коррупционные и прочие скандалы, причём не без упоминания в них Шестернина и ЕГО подчинённых, грязь кругом, безвластие и беззаконие… А так, всё прекрасно! Показатели высокие! Вы из здания администрации и из машин выходите вообще, газеты читаете, с людьми общаетесь? Позорники!

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  2. Аноним

    А зачем?Если наверху пофиг все,то и им не нужно.Инициатива как говорят наказуема :-D

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  3. Аноним

    Когда мерию переведут на сдельную оплату труда, сколько сколько сделал, столько и на книжку. Или при таком раскладе они ещё должны казне останутся!

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  4. Аноним

    Вот и увидим завтра,как радеют за свой город наши депутаты,как оценят они никчёмную работу главы.Учтут ли,что при нём в администрации постоянная кадровая чехарда?Или депутатам уже дана команда оценить работу главы удовлетворительно?

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