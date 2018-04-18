Отчитается перед депутатами мэр Бердска на сессии горсовета

На очередной сессии горсовета, 19 апреля, депутаты Бердска выслушают отчет главы города. 17 апреля «за» проголосовали единогласно на заседании комитета по промышленности. До этого народные избранники на других комитетах также голосовали за отчет мэра.

Как ранее сообщал «Курьер. Среда. Бердск» Евгений Шестернин выступал в депутатских комитетах горсовета Бердска с отчетом о деятельности за 2017 год. По его словам, выполнение планов составило 92%: из 37 пунктов невыполненными остались три. Это доходная и расходная части бюджета, а также ввод в эксплуатацию жилого фонда.

Исполнение доходной части бюджета за 2017 год составило 99,3%. Сюда относятся пункты по поступлениям субсидий, субвенций и дотаций, план по налоговым и неналоговым сборам, а также план назначения по плате за землю. Поступления из вне составили 99%, план по налоговым и неналоговым доходам — 107%: при изначальном назначении в 832 млн рублей, собрали 837 млн.