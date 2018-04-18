Отчитается перед депутатами мэр Бердска на сессии горсовета

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Ну, вот же! Говорят вам: «Всё прекрасно!» Мэр работает! «Отчитается перед депутатами…» Как в той басне: «Кукушка хвалит петуха, за то, что хвалит тот кукушку…» Вы все куда-то выходили, что ли, слуги народные? Город «уходит»под землю, коррупционные и прочие скандалы, причём не без упоминания в них Шестернина и ЕГО подчинённых, грязь кругом, безвластие и беззаконие… А так, всё прекрасно! Показатели высокие! Вы из здания администрации и из машин выходите вообще, газеты читаете, с людьми общаетесь? Позорники!
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А зачем?Если наверху пофиг все,то и им не нужно.Инициатива как говорят наказуема
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Когда мерию переведут на сдельную оплату труда, сколько сколько сделал, столько и на книжку. Или при таком раскладе они ещё должны казне останутся!
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Вот и увидим завтра,как радеют за свой город наши депутаты,как оценят они никчёмную работу главы.Учтут ли,что при нём в администрации постоянная кадровая чехарда?Или депутатам уже дана команда оценить работу главы удовлетворительно?
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