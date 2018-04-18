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Фоторепортаж: Грязный Бердск готовится к субботнику

Бесхозных территорий, которые никто не убирает, в городе нет, утверждают чиновники от ЖКХ.(ФОТО)

18.04.2018 Автор: Слава Душин Фото: Славы Душина Нет комментариев

Фоторепортаж: Грязный Бердск готовится к субботнику

Детская площадка по адресу ул. Ленина 16а

Видео прислал подписчик группы Курьер. Среда. Бердск www.kurer-sreda.ru в ВК

 

 

В преддверии субботника корре «Курьер. Среда. Бердск» прошелся по городу и посмотрел, где что лежит «не на своём месте».

Каждый год по весне жителей Бердска встречают одни и те же «подарки», оттаивающие из-под снега. И кто-то может посетовать, что коммунальные службы работают плохо.

Фоторепортаж: Грязный Бердск готовится к субботнику

Уборка территории дома номер 18 по ул. Ленина

Однако дворники на улицах есть. Дворники метут, скребут и выгребают.
Центральная улица Ленина с прилегающими дворами по большей части чисты.

Фоторепортаж: Грязный Бердск готовится к субботнику

Водосток загрязнён прошлогодним мусором; Ленина 14, 16

Но стоит отойти от главной улицы на пол-квартала вглубь — можно наткнуться на перезимовавшие «залежи» бытовых отходов, мусор вокруг импровизированной автостоянки или остатки прошлогодней работы коммунальщиков.

Фоторепортаж: Грязный Бердск готовится к субботнику

Подснежники у контейнеров за домом номер 27 по ул. Ленина

 

Фоторепортаж: Грязный Бердск готовится к субботнику

Импровизированная автостоянка с мусором по периметру

 

Фоторепортаж: Грязный Бердск готовится к субботнику

Спиленный ещё зимой тополь за домом 12а по ул. Ленина

Кроме того, во дворах жилых домов нередко встречается «неубираемая» территория. На вопрос об уборке сотрудники управляющих компаний называют территорию «ничейной». На этом месте может образоваться стихийная свалка мусора.

Однако, начальник УЖКХ Владимир Захаров опроверг возможность существования ничейных территорий по закону.

— Априори в городской черте не бывает ничейной земли и не может быть свалок. Если земля не передана управляющей компании либо какому-то предприятию — она находится в ведении муниципалитета. Муниципалитет организует сбор и вывоз мусора с таких территорий.

Отдельно радуют места культурного отдыха горожан…

Фоторепортаж: Грязный Бердск готовится к субботнику

Детская площадка у дома по адресу Ленина 13Б. Здесь был праздник

Не говоря о сараях за домом номер 15 по улице Ленина

Фоторепортаж: Грязный Бердск готовится к субботнику

Ленина 15, сараи

 

«Курьер. Среда. Бердск» уже писал, что в период с 20 по 29 апреля пройдёт городской субботник. Напомним, что начальник УЖКХ Владимир Захаров обязал управляющие компании привлечь на субботник и собственников жилья.

Но некоторые компании не торопятся извещать собственников жилья об их участии в субботнике. Так пенсионер Иван Горошко впервые слышит о таком предложении.
— Нет, ничего такого от УК не было слышно. Они объявляются только тогда, когда стоимость поднять надо…
.

Фоторепортаж: Грязный Бердск готовится к субботнику

Фоторепортаж: Грязный Бердск готовится к субботнику

 

Фоторепортаж: Грязный Бердск готовится к субботнику

Фоторепортаж: Грязный Бердск готовится к субботнику

Фоторепортаж: Грязный Бердск готовится к субботнику

Фоторепортаж: Грязный Бердск готовится к субботнику

Фоторепортаж: Грязный Бердск готовится к субботнику

Фоторепортаж: Грязный Бердск готовится к субботнику

Фоторепортаж: Грязный Бердск готовится к субботнику

Фоторепортаж: Грязный Бердск готовится к субботнику

Фоторепортаж: Грязный Бердск готовится к субботнику

Фоторепортаж: Грязный Бердск готовится к субботнику

Фоторепортаж: Грязный Бердск готовится к субботнику

Фоторепортаж: Грязный Бердск готовится к субботнику

Фоторепортаж: Грязный Бердск готовится к субботнику

Фоторепортаж: Грязный Бердск готовится к субботнику

Фоторепортаж: Грязный Бердск готовится к субботнику

 

Фоторепортаж: Грязный Бердск готовится к субботнику

Фоторепортаж: Грязный Бердск готовится к субботнику

Фоторепортаж: Грязный Бердск готовится к субботнику

Фоторепортаж: Грязный Бердск готовится к субботнику


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