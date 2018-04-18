Фоторепортаж: Грязный Бердск готовится к субботнику

Видео прислал подписчик группы Курьер. Среда. Бердск www.kurer-sreda.ru в ВК





В преддверии субботника корре «Курьер. Среда. Бердск» прошелся по городу и посмотрел, где что лежит «не на своём месте».

Каждый год по весне жителей Бердска встречают одни и те же «подарки», оттаивающие из-под снега. И кто-то может посетовать, что коммунальные службы работают плохо.

Однако дворники на улицах есть. Дворники метут, скребут и выгребают.

Центральная улица Ленина с прилегающими дворами по большей части чисты.

Но стоит отойти от главной улицы на пол-квартала вглубь — можно наткнуться на перезимовавшие «залежи» бытовых отходов, мусор вокруг импровизированной автостоянки или остатки прошлогодней работы коммунальщиков.

Кроме того, во дворах жилых домов нередко встречается «неубираемая» территория. На вопрос об уборке сотрудники управляющих компаний называют территорию «ничейной». На этом месте может образоваться стихийная свалка мусора.

Однако, начальник УЖКХ Владимир Захаров опроверг возможность существования ничейных территорий по закону.

— Априори в городской черте не бывает ничейной земли и не может быть свалок. Если земля не передана управляющей компании либо какому-то предприятию — она находится в ведении муниципалитета. Муниципалитет организует сбор и вывоз мусора с таких территорий.

Отдельно радуют места культурного отдыха горожан…

Не говоря о сараях за домом номер 15 по улице Ленина

«Курьер. Среда. Бердск» уже писал, что в период с 20 по 29 апреля пройдёт городской субботник. Напомним, что начальник УЖКХ Владимир Захаров обязал управляющие компании привлечь на субботник и собственников жилья.

Но некоторые компании не торопятся извещать собственников жилья об их участии в субботнике. Так пенсионер Иван Горошко впервые слышит о таком предложении.

— Нет, ничего такого от УК не было слышно. Они объявляются только тогда, когда стоимость поднять надо…

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