«Подведут» под камеры автомобилистов Бердска

С мая в Бердске заработают вновь установленные на дорогах видеокамеры. Теперь каждое нарушение правил дорожного движения будет фиксироваться и «караться рублем». Установка объектов фото- и видео фиксации стала возможной благодаря программе «Безопасные и качественные дороги». Об этом 16 апреля сообщил начальник бердского управления ЖКХ Владимир Захаров.

— На ул. Ленина отремонтируют два участка. Договоры уже с подрядчиками уже заключили. На участке от Суворова до Ушакова также поставят знаки и ограждения. Фото-видео фиксация там уже стоит. Надеюсь, что в мае они уже заработает, — рассказал Захаров.

По его словам, камеры на ул. Красная Сибирь, которые поставили в прошлом году, уже доказали свою эффективность в снижении ДТП.

— Аварийность снизилась. На улице Красная Сибирь больше нет ДТП. Сейчас еще выставим камеры в районе 11 квартала и возле Дома культуры. То есть скоростной режим приведем в норму. На этих участках дорога хорошая, и главная причина происшествий — это превышение скорости. Значит нужно ее ограничить и наказывать за нарушения. Другого выхода нет, — считает начальник УЖКХ.

Еще один контракт заключили по ремонту перекрестка улиц Островского и Суворова. Там установят новый светофор, отремонтируют дорожное покрытие и бордюрный камень. Владимир Захаров назвал перекрёсток «легендарным» в самом негативном значении этого слова.

— Это аварийноопасный перекресток, легенды уже о нем ходят. Бывает в час по две аварии там. Мы связываем это с тем, что стоит старый светофор, сигналы плохо видно и они быстро переключаются. Надеемся избавиться от аварийности. Сумма контракта более 7 млн рублей, — сообщил руководитель управления ЖКХ.

Однако самый крупный аукцион на 85 млн рублей пока находится в стадии определения поставщика. За эти деньги подрядчик должен отремонтировать улицу Лунную — от ул. Боровой до здания №11А на Лунной. Сделать это нужно до 1 августа 2018 года. Судя по конкурсной документации, подрядчику предстоит не только поменять асфальт на дороге. Грядет реконструкция улицы Лунной. Появятся новые тротуары, дорожное ограждение, знаки, разметка и озеленение.

Однако торги, которые должны были завершиться еще неделю назад пришлось приостановить из-за жалобы в антимонопольную службу одного из участников — ООО «СоюзДорСтрой». В УФАС Новосибирской области признали ее полностью обоснованной. В результате срок приема заявок продлился, соответственно увеличилось и время на проведение аукциона. Это значит, что победитель торгов приступит к работе позже, сообщал «Курьер.Среда.Бердск».