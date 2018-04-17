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Потерялся молодой пятнистый кот

Верните, пожалуйста, отблагодарю. Тел. 8-951-384-2794

17.04.2018 Нет комментариев

В рубрику «Сообщи свои новости» написал Читатель:

В районе ул. Кристальной потерялся молодой пятнистый кот. Верните, пожалуйста, отблагодарю. Тел. 8-951-384-2794Потерялся молодой пятнистый кот Потерялся молодой пятнистый кот


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