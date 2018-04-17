Бездомных собак и кошек бросили сотрудники приюта «Надежда» в Бердске

Ольга приехала в приют, как только узнала, что персонала нет на работе
Скандал разразился во вторник, 17 апреля, в бердском приюте для бездомных животных «Надежда». Общественники позвонили в «Курьер. Среда. Бердск», сообщив, что собак и кошек, коих в приюте сейчас живет более 200, некому кормить. При этом, по словам бывшего администратора «Надежды» Ирины Макаренко, сторож выгоняет волонтеров, которые пришли ухаживать за бездомными животными, узнав, что там никого из персонала нет. Зоозащитники бьют тревогу.
Волонтер Ольга рассказала, что приехала во внеурочное время (обычно кормит животных в свой выходной — по понедельникам), потому что жалко собак и кошек. Они, говорит, не виноваты, что их временным пристанищем не умеют управлять. Один из волонтеров, отец нынешнего и. о. директора Анны Зотовой, устроил, по словам Ольги скандал с матом и толканием, когда узнал, что волонтеры обратились в СМИ.
В «Надежде» живет 40 кошек
Помощник ветеринара Татьяна Николаевна подтвердила «Курьер. Среда. Бердск», что с утра животные были брошены на произвол судьбы. Вновь назначенный администратор, дескать, пришел на час, прогулял спокойных собачек и ушел. И пришлось просить отделочников, работающих в приюте, таскать огромные котлы с едой. Хрупкой волонтерше и пенсионерке это не под силу. Но они с 14.00 приступили к кормежке.
Отдельно содержат заболевших собак
Началось все, по словам волонтеров, в марте, когда уволилась (как говорят зоозащитники, заставили уволиться) администратор «Надежды» Ирина Макаренко. Она и каждую собаку «знала в лицо», и корм доставала, и пиар-компании по устройству своих подопечных успешно проводила. Во всяком случае, как рассказывают волонтеры, никогда такого не было, чтобы животных некому или нечем было кормить.
Собаки выглядят счастливыми
Впрочем, к приезду корреспондента «Курьер. Среда. Бердск» активно возили тачки и работали с лопатами двое мужчин. Как оказалось — это супруг и отец нынешнего и. о. директора собачьего приюта. Они демонстрировали сделанное за последнее время на территории и в помещении, заявляли о полном порядке в «Надежде». А новый завхоз даже обвинила волонтеров в пьянстве и оскорблении проверяющих чиновников.
Позже выяснилось, что отсутствием персонала в приюте озаботились и члены попечительского совета «Надежды». Евгений Балабин и зоозащитница Нина Ревзина возмущены сложившейся ситуацией. Они считают, что в приют для бездомных животных пришли работать случайные люди, вытеснив действительно радеющих за судьбу бездомных псов и котов. И за это «вольнодумие» Евгения Леопольдовича даже грозят вывести из членов попечительского совета.
К Евгению Балыбину применяют «санкции» за недовольство руководством приюта
А вот глава попечительского совета приюта для бездомных животных Андрей Вишневский, руководитель отдела благоустройства бердского УЖКХ, по словам волонтеров, на их тревожные звонки не приехал, сказал, что находится на кладбище — Радоница сегодня. Он пообещал во всем разобраться 18 апреля. Кстати, «Надежда» находится прямо у бердского погоста.
Все эти приюты, это просто отмывание денег. На этих собак всем плевать. Толи тоже стать зоозащитником?
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Сегодня рядом с кладбищем так сильно лаяли собаки там !
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От голода!
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А у Вишневского есть приказом оформленный отпуск на этот день? почему на кладбище? Вот с дисциплины и начинается бардак в администрации
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Театр абсурда. Вызовите ветклинику, заплатите по 1300р за утилизацию каждой из собак и все дела. Приют нужен лишь для того, чтобы утилизировать лишних собак. Когда, наконец, займетесь полезным делом?
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а может начать с утилизации автоледей?
19 7
Вы хотите это услышать в свой адрес? Нет?
Взрослый же наверно человек, не открывайте рот зря.
Потеряете последнее уважение.
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Животных усыпить,персонал уволить,создать при жкх службу по отлову бездомных животных,эффективно и не затратно,а порядок будет!!!
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это не Балыбина надо исключать из попечительского совета «Надежды», а чиновника Вишневского (бывшего рядом с приютом, но не соблаговолившего туда приехать)
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А знаете откуда все пошло? От шестернина! Он не перед чем не остановится, пока не развалит последнее муниципальное предприятие. Видимо и в приюте увидел, как можно заработать. Я не удивлюсь, если собаки и кошки начнут умирать загадочным образом, а потом появится новый директор приюта из новосибирска. или уже появился?
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что и требовалось доказать
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200 собак, уму не постижимо, кому это надо?, ну 20-30 шт.
а это 200. Наживаются…..
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http://www.kurer-sreda.ru/2016/11/15/262207-v-kirpichnye-xoromy-v-500-kv-metrov-pereexal-sobachij-priyut-berdska
вот кто это начал
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Прочтёшь комментарии большинства жителей города Бердска и становиться понятно, что власть,что Вы сами друг друга заслуживаете. Комментаторы, так называемые «люди», утилизируете себя уже и очистите этот мир, тогда и порядок будет и сброд плодить перестанете.
P.S. Ну прям нормальных людей с каждым годом все меньше. МАРАЗМ КРЕПЧАЛ
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Расплодились и теперь переживают за конкурентов в жизненном пространстве
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Как раз мэру-то и надо памятник при жизни поставить за новый приют. Считаю, что полностью его заслуга. Не его вина, что он не может руководить приютом лично.
Но решить вопрос с руководством приюта он может и должен!
Приют не привлекательное место для службы. В смысле зарплаты и карьерного роста. Тут в руководстве нужны люди, для которых приют не место работы с окладом, а сама жизнь. Люди, которые много лет отдают себя, своё время, силы и сердце бездомным несчастным животным. А не садисты, как «автоледи». Это живые страдающие души. Душой собаки как дети — искренние и любящие создания. Не продадут и не предадут. хозяев не по красоте, уму или богатству любят, а просто потому что их хозяин самый лучший и любимый. Призываю всех помочь животине, взять домой по живой душе, дать семью и кров. Это будет самое благое дело, которое сделать может каждый из вас.
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Себе хотя б 5 собачек взял? Они ж много места не займут, такие милые….покажи пример
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Собаки в приюте почти ожиревшие, им худеть надо, это же не свиньи. Раскормили как свиней. И это бред от волонтеров надоело читать, собачки блин не поглажены не присмотрены целых полдня
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Бардак в этом приюте. Как и во многих муниципальных учереждениях.
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