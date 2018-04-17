Бездомных собак и кошек бросили сотрудники приюта «Надежда» в Бердске

Скандал разразился во вторник, 17 апреля, в бердском приюте для бездомных животных «Надежда». Общественники позвонили в «Курьер. Среда. Бердск», сообщив, что собак и кошек, коих в приюте сейчас живет более 200, некому кормить. При этом, по словам бывшего администратора «Надежды» Ирины Макаренко, сторож выгоняет волонтеров, которые пришли ухаживать за бездомными животными, узнав, что там никого из персонала нет. Зоозащитники бьют тревогу.

Волонтер Ольга рассказала, что приехала во внеурочное время (обычно кормит животных в свой выходной — по понедельникам), потому что жалко собак и кошек. Они, говорит, не виноваты, что их временным пристанищем не умеют управлять. Один из волонтеров, отец нынешнего и. о. директора Анны Зотовой, устроил, по словам Ольги скандал с матом и толканием, когда узнал, что волонтеры обратились в СМИ.

Помощник ветеринара Татьяна Николаевна подтвердила «Курьер. Среда. Бердск», что с утра животные были брошены на произвол судьбы. Вновь назначенный администратор, дескать, пришел на час, прогулял спокойных собачек и ушел. И пришлось просить отделочников, работающих в приюте, таскать огромные котлы с едой. Хрупкой волонтерше и пенсионерке это не под силу. Но они с 14.00 приступили к кормежке.

Началось все, по словам волонтеров, в марте, когда уволилась (как говорят зоозащитники, заставили уволиться) администратор «Надежды» Ирина Макаренко. Она и каждую собаку «знала в лицо», и корм доставала, и пиар-компании по устройству своих подопечных успешно проводила. Во всяком случае, как рассказывают волонтеры, никогда такого не было, чтобы животных некому или нечем было кормить.

Впрочем, к приезду корреспондента «Курьер. Среда. Бердск» активно возили тачки и работали с лопатами двое мужчин. Как оказалось — это супруг и отец нынешнего и. о. директора собачьего приюта. Они демонстрировали сделанное за последнее время на территории и в помещении, заявляли о полном порядке в «Надежде». А новый завхоз даже обвинила волонтеров в пьянстве и оскорблении проверяющих чиновников.

Позже выяснилось, что отсутствием персонала в приюте озаботились и члены попечительского совета «Надежды». Евгений Балабин и зоозащитница Нина Ревзина возмущены сложившейся ситуацией. Они считают, что в приют для бездомных животных пришли работать случайные люди, вытеснив действительно радеющих за судьбу бездомных псов и котов. И за это «вольнодумие» Евгения Леопольдовича даже грозят вывести из членов попечительского совета.

А вот глава попечительского совета приюта для бездомных животных Андрей Вишневский, руководитель отдела благоустройства бердского УЖКХ, по словам волонтеров, на их тревожные звонки не приехал, сказал, что находится на кладбище — Радоница сегодня. Он пообещал во всем разобраться 18 апреля. Кстати, «Надежда» находится прямо у бердского погоста.

Автор видео Анастасия Солодкова



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