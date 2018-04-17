Новый Майдан: оппозиционный лидер объявил о начале бархатной революции в Армении
Отверстия для кошек обяжут оставлять в подвалах домов
Умерла от рака мать двоих детей Марина Фоминова в Бердске
Власть оставила УКС обитать в развалюхе в Бердске
Мэр требует документы на перепланировку квартир от жителей дома №56 по ул.Ленина в Бердске
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Размером сертификата конкурса «Дорого яичко» в православной гимназии Бердска возмущены участники
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