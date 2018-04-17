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Новый Майдан: оппозиционный лидер объявил о начале бархатной революции в Армении

Одновременно парламент республики продолжает специальное заседание по избранию нового премьер-министра страны.

17.04.2018 Фото: Кремлин.ру Нет комментариев

Новый Майдан: оппозиционный лидер объявил о начале бархатной революции в Армении

Экс-президент Армении Серж Саргсян

Лидер оппозиционной партии «Гражданский договор», депутат парламента Армении Никол Пашинян во вторник, 17 апреля, на площади Франции в столице страны заявил, что «начинает бархатную, народную и мирную революцию».

«В стране назревает революционная ситуация. В городах Гюмри, Иджеван, Ванадзор, Капан и Метсамор протестующие блокируют улицы и межгосударственные дороги. Люди не идут на работу, начались массовые забастовки», — заявил Пашинян.

В парламенте Армении в эти минуты продолжается специальное заседание, на котором выберут нового премьер-министра страны. Единственный кандидат — экс-президент Армении Серж Саргсян.

Он отвечает на вопросы депутатов, передает ТАСС. Радикальная оппозиция проводит массовое шествие, все центральные улицы столицы парализованы.

 


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