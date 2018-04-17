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Меня чуть не сбил автомобиль с грязным номером

Вот поэтому любителей ездить с грязными номерами, пытающихся уходить от ответственности при нарушении правил движения, необходимо привлекать к строгой ответственности.

17.04.2018 Один комментарий

В рубрику «Сообщи свои новости» написал Алексин:

Когда на улицах города не убран мусор, кода много грязи, то виноватых много. Но когда по городу, по дорогам движется грязный автомобиль, на котором не видно из-за грязи государственных номеров, то виновник известен. Это водитель, управляющий грязным автомобилем. Это нарушитель правил дорожного движения. Он должен быть привлечен к ответственности. При чем ответственность должна быть ощутимой, чтобы не было желания управлять грязным автомобилем, особенно с невидимыми из-за грязи государственными номерами. Бери и привлекай к ответственности. К чему это такая категоричность?
А к тому что любые правила по соблюдению техники безопасности написаны, как говорят, кровью. Поэтому чистый автомобиль и видимые на нем номера и являются разделом безопасности участников движения Это необходимо для определения виновника в любом нарушении и произошедшем дорожно-транспортном происшествии. Но если номера невидимы, то виновника не установишь.
Проходя по «зебре» чисто случайно не сбил меня мчащийся, не пропустивший автомобиль. Но установить, чей это автомобиль невозможно. У него государственный номер был в грязи. Вот поэтому любителей ездить с грязными номерами, пытающихся уходить от ответственности при нарушении правил движения, необходимо привлекать к строгой ответственности. Ведь такие автомобили не фиксируются средствами наблюдения за движением, так как нарушители устанавливаются по государственным номерам.


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(1) Комментарий

  1. Аноним

    Алексин теперь каждый день будет сюда слать свои «записки сумасшедшего»?

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