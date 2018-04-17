Отверстия для кошек обяжут оставлять в подвалах домов

В Бердске нередки случаи, когда животных закрывали в подвалах жилых домов
Минстрой внесет поправки в нормы и правила технической эксплуатации жилищного фонда и сохранит в подвалах многоквартирных домов отверстия для воздухообмена, по которым внутрь смогут проникать животные. При этом собственники квартир на общем собрании смогут принять другое коллективное решение, сообщил журналистам в понедельник замминистра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Андрей Чибис в ходе рабочего визита в Курск, пишет ТАСС.
«Мы проводили широкие обсуждения, даже на моей страничке в Facebook, и итогом активности стали решения, которыми мы обяжем сохранить в подвалах домов соответствующие «продыхи» размером 15 на 15 см для того, чтобы кошки могли выходить из подвала и заходить в подвал. Но по решению общего собрания собственников на эти «продыхи» может быть наложена заградительная сетка», — сказал Чибис.
Он добавил, что такие отверстия необходимы в подвалах для воздухообмена, поэтому их нельзя замуровывать в любом случае. «В ходе общественных обсуждений решили скорректировать ту норму о запрете доступа в подвалы, которая действует много лет, и сохранить возможность использовать их для животных. Но собственники могут принять другое решение», — уточнил замминистра.
В 2017 году некоторые депутаты Госдумы заявили, что обратятся к вице-премьеру Дмитрию Козаку с предложением внести поправки в правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда, по которым обслуживающая организация должна защищать подвалы и технические подполья от проникновения грызунов, кошек, собак. Депутаты собирались просить открыть доступ в подвалы для бездомных кошек и собак. Зоозащитники в регионах идею поддержали, мотивируя тем, что представители коммунальных служб часто замуровывают живущих в подвалах кошек и собак.
Я очень поддерживаю данное решение, потому что кошки безвредны и пусть будут защищены законом. В отличие от собак. Бездомные собаки вредны, опасны, их надо усыплять
в плановом порядке.
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Присоединяюсь к Вам
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а сколько заболеваний переносят бродячие кошки?! И всё в дом
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А уж сколько заболеваний люди переносят..
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Да пусть няшки гадят в подвалах,котяток там рожают,блохи и «кошачья двууздка» тоже приятные моменты….Нужна кошечка,ну и правильно,забери домой.проглистуй,одень ошейник противоблошиный и получай удовольствие от «укрощения строптивой»…p.s.есть у меня кошечка,еще какая,обзавидуетесь,и люблю я животных,но давайте будем умными…
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Моя любить кошку тоже. В отверстие её, чтоб подвала (это глагол?) домом. ЕГЭ рулить!
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А убирать подвал от кошачьих экскрементов Минстрой будет? Кому жалко бездомных кошек предлагаю взять их себе в квартиру и обеспечить им уход.
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Зато в доме мышей и крыс не будет, это очень хорошо
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Пятый год после капремонта подвал глухо закрыт от кошек, ни мышей ни тем более крыс не наблюдаем , в подвале исчез запах кошачьего присутствия — одни плюсы.
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А.,не ловят таперешние котэ мышей….западло!!!
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Ага, вонищу разводить в подвалах, чтобы кошаками на весь подвал несло.И что значит оставлять отверстия? Ну ладно летом, а зимой жители первых этажей с ледяным полом должны жить, т. к. в подвале будет холод. Так мы о людях думать будем или о кошках? Все сердрбольные, забирайте домой и носитель там со своими кошаками!
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