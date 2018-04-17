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Власть оставила УКС обитать в развалюхе в Бердске

Вопрос предоставления участков под строительство здания, где по задумке должен располагаться новый офис УКС, сняли с рассмотрения на сессии горсовета.

17.04.2018 Автор: Елена Медведева Фото: Курьер.Среда.Бердск 2 коммент.

Власть оставила УКС обитать в развалюхе в Бердске

Алексей Егошин настаивает: вкладывать деньги в ремонт старого здания бессмыслено

Очередная сессия депутатов горсовета пройдет без рассмотрения вопроса по предоставлению застройщика земельного участка по улице Свердлова. По плану в новом здании должен был расположиться офис управления капитального строительства Бердска, так как сейчас специалисты ведомства сидят в ветхом доме.

Застройщик обязался предоставить письменную гарантию, что отдаст часть площади в цокольном этаже под офис управления. Однако таких документов он не представил. Вопрос о предоставлении земли сняли с повестки по инициативе администрации города. Об этом сегодня,17 апреля, депутаты сообщили на заседании комитета по промышленности.

Как ранее сообщал «Курьер.Среда.Бердск» руководитель УКС объяснял, что нынешний их офис вообще нет смысла ремонтировать.

— Здание УКС — это старый музей Бердска. Нижние два венца сгнившие. Смысла нет вкладывать деньги в его ремонт. Считаю это нецелесообразным. Будет с застройщиком и администрацией соглашение, что нам отдадут 300 квадратов в цоколе, — рассказал Егошин.


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(2) Комментариев

  2. чегевара чебурашка

    Так и не получается у Администрации найти общий язык с Дреминым.Себе строить не дают и другим.

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