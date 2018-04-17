Мэр требует документы на перепланировку квартир от жителей дома №56 по ул.Ленина в Бердске

На совещании в мэрии, 16 апреля, глава города Евгений Шестернин попросил, чтобы чиновники собрали с жителей дома по ул.Ленина,56, документы, разрешающую перепланировку квартир на первом этаже. Строительные переделки, возможно,привели к усадке дома и вытекающим из этого последствиям.

— Первоначальный технический паспорт дома у нас есть. Все собственники, которые там есть, должны нам представить по нашей просьбе документы, на основании которых они сделали эти перепланировки. Согласован ли проект, или нет? Заключение есть или нет? Заниматься сейчас обследованием дома и тратить время не нужно. Есть проект, он изменен. Мы хотим знать на основании чего. Дальше уже будем анализировать ситуацию, — попросил мэр.

Как ранее сообщал «Курьер.Среда.Бердск» порой перепланировки приводят к последствиям, нежелательным для самих собственников квартир. Так. В начале января мэру рассказали, что в пятиэтажке, бывшей некогда общежитием, замерзали квартиры по одному из стояков. Сотрудники КБУ вместе с представителями управляющей компании побывали в доме и выяснили причины «похолодания».

Оказалось, что в одной из квартир собственники демонтировали батарею и поставили вместо нее барную стойку. Был и другой случай, когда бердчане жаловались на низкую температуру в квартире, но при этом несанкционированно сделали перепланировку, превратив лоджию в комнату.