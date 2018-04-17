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80% россиян не хотят участвовать в протестных акциях

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80% россиян не хотят участвовать в протестных акциях

Левада-центр: 75% респондентов считают маловероятными протесты россиян в связи с падением уровня жизни или в защиту своих прав.

17.04.2018 Фото: Курьер. Среда. Бердск 2 коммент.

80% россиян не хотят участвовать в протестных акциях

На акцию протеста в марте 2017 года с поддержкой Навального в Бердске вышли 30 человек

Небоевой настрой

Левада-центр представил итоги очередного опроса о наличии протестных настроений в России. Исследование показало, что 75% респондентов считают маловероятными протесты россиян в связи с падением уровня жизни или в защиту своих прав и лишь 17% — что они вполне возможны. По сравнению с декабрем прошлого года ожидания протестов в стране снизились (тогда 23% считали протесты вполне возможными и 70% — маловероятными).

Лично принимать участие в протестных акциях социального характера большинство россиян не хотят. На митинги готовы выйти всего 8% опрошенных, 86% россиян, скорее всего, участия в них не примут (в декабре 2017-го эти показатели составляли соответственно 13 и 81%).

Еще более прохладно респонденты относятся к протестным акциям с политическими требованиями. 80% респондентов считают их маловероятными (всего 12% — вполне возможными), 88% отказались бы в них участвовать (против 6% готовых принять в них участие). В прошлом декабре 19% называли такие акции вполне возможными и 8% готовы были их поддержать лично.

88% респондентов в последние два-три месяца не замечали в своем городе протестных акций. Всего 4% рассказали, что узнали о них из местных СМИ, и лишь 1% признались, что принимали в них участие.

В прошлом году протестные настроения были сильнее. На фоне всероссийских митингов, организованных сторонниками Алексея Навального в июне 2017 года, согласно опросу Левада-центра в том же месяце, 28% респондентов называли протестные акции против падения уровня жизни вполне возможными, а 15% готовы были участвовать в них. Для политических акций в июне
прошлого года эти показатели составляли 23 и 12% соответственно.

Непредсказуемые акции

«Опросы говорят скорее о том, что люди не видят никаких протестов, а локальные акции для большинства остаются просто незамеченными», — прокомментировал РБК результаты исследования социолог Денис Волков. Настроения в обществе сейчас «скорее спокойные», рейтинг главы государства довольно высок, как и легитимность власти в целом, добавил он. В ходе протестов, возникающих в последнее время, «люди скорее ищут правды у власти и не выдвигают каких-либо политических требований». «Проблемы есть, но склонности винить центральную власть нет, тем более если власти стараются реагировать, хотя бы частично удовлетворяя запросы граждан», — заключил Волков.

Социальные протесты возникают как «вспышки реакции» на конкретные события, обычно они локальны и быстро заканчиваются, если власть идет навстречу гражданам, отметил директор Центра экономических и политических реформ Николай Миронов. Если же власть не реагирует или разгоняет протестующих, социальные протесты могут перерасти в политические — участники такого типа протестов уже перманентно противопоставляют себя власти, отметил эксперт. По его мнению, путем опросов сложно выявить протестный потенциал, ведь люди, которые говорят о нежелании участвовать в протестах в будущем, завтра, например, могут лишиться каких-то льгот и выйти на улицы. Кроме того, граждане не склонны маркировать себя как оппозиционеров, готовых протестовать, — это считается «социально неодобряемым ответом».

О повышении в России рисков социальных протестов говорилось в ранее обнародованном докладе «Минченко Консалтинг». Самыми распространенными причинами протестов считаются проблемы с экологией, выступления обманутых дольщиков и вкладчиков, а также чрезвычайные ситуации и техногенные катастрофы, отметили авторы исследования.
Источник: РБК


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(2) Комментариев

  1. местный

    Какая то некорректная информация и вообще вопрос.

    Я вот гражданин РФ, мои права никто не ущемляет, работы завались (тут скорее не успеваешь все делать), жизнь идет…

    Когда у меня случаются какие-то поводу к недовольству — достаточно быстро все решается (да, и в суд приходилось обращаться из-за налоговой, и с ГИБДД общаться по поводу установки знаков, которых по моему мнению не хватало на перекрестке).

    Зачем мне участвовать в каких-то абстрактных протестных акциях?
    Поддерживать мошенников или провокаторов — увольте это без меня (хотя зрителем могу сходить на клоунов поглядеть).

    Вот если будет повод что моя проблема не решится или вдруг меня уволят и я не смогу никакой работы себе найти — тогда не вопрос. Но пока даже гипотетически таких поводов не могу представить….

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  2. Аноним

    Призывы типа: «Свободу Анжеле Дэвис!» ничего, кроме зевоты, не вызывают. Большинству и так хорошо, ибо если хоть немного начать шевелиться в жизни, то при нынешней власти всё у тебя будет… Бунтарей — взашей! 8)

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