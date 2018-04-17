Студенты магистратуры получат отсрочку от армии

Конституционный суд России разрешил получать отсрочку от призыва на военную службу для обучения в магистратуре, даже если она окажется третьей по счету, сообщает «РИА Новости». www.ria.ru

Таким образом, подпункт «а» пункта 2 статьи 24 ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» признан несоответствующим Конституции. Согласно данному положению, студент может получить отсрочку только один раз, что не позволяет обладателям диплома бакалавра получить отсрочку для обучения в магистратуре.

То есть, такая отсрочка была бы третьей по счету для тех военнообязанных, совершеннолетие которых наступило ещё в школе. Для завершения обязательного среднего образования им также приходилось ее получать.

Конституционный суд установил, что на практике на непрерывное получение высшего образования зависит от количества полученных отсрочек. При этом, воспользоваться ими можно лишь дважды.

Теперь изменения внесут в действующее правовое регулирование. Однако, как отмечает КС, нововведение «не ориентирует на отмену отсрочки от призыва на военную службу в связи с обучением в магистратуре».

С 1 апреля в России официально стартовал призыв военнообязанных граждан на службу в армию. В этом году планируется набрать в войска 128 тыс. человек.

При этом призыв не затронет Коми, Ненецкий и Ямало-Ненецкий округа и ряд муниципальных образований Камчатского, Красноярского, Пермского краев, и других областей.