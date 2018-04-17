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Искитимцемент успешно прошел ресертификацию системы менеджмента качества

АО «Искитимцемент» успешно прошло ресертификационный аудит, по результатам которого система менеджмента качества (СМК) завода признана соответствующей требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015).

17.04.2018 Нет комментариев

Искитимцемент успешно прошел ресертификацию системы менеджмента качества
Проверку провели представители автономной некоммерческой организации «Красноярскстройсертификация» – органа по сертификации проектной и промышленной продукции в строительстве. Они проанализировали все аспекты деятельности предприятия, влияющие на функционирование СМК, оценили, насколько четко следуют стандартам ИСО работники различных подразделений.
По итогам аудита эксперты сделали вывод, что СМК предприятия выстроена в соответствии с нормами ГОСТ Р ИСО 9001-2015. По мнению специалистов, в документах АО «Искитимцемент» в полной мере описаны необходимые процессы, определена их последовательность; предприятие обеспечено ресурсами и информацией для организации данных процессов, их улучшения, достижения всех запланированных результатов, проведения мониторинга.
«Сертификат ИСО 9001 «Искитимцемент» впервые получил в 2009-м. Сегодня мы продолжаем развивать и совершенствовать СМК – повышаем эффективность деятельности предприятия, уровень общей культуры производства, строго выполняем все установленные к продукции требования, – комментирует генеральный директор АО «Искитимцемент» Владимир Скакун. – Важно, что в этом году завод подтвердил соответствие СМК нормам новой версии стандарта, ее отличие – особое внимание к реализации подходов риск-ориентированного менеджмента, вопросам лидерства высшего руководства, управлению знаниями».
АО «Искитимцемент» уже получило сертификат, подтверждающий соответствие СМК требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 применительно к производству цемента общестроительного и специального назначения на основе портландцементного клинкера. Документ зарегистрирован в реестре системы добровольной сертификации в строительстве РФ «ФЦС-стройсертификация». Сертификат выдан сроком на 5 лет.


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