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Мэр Бердска: В шутку решили поплавать на льдине двое детей на реке Иня

Глава города попросил не просто перерыть выходы к воде, но и провести с детьми беседы, объяснив им что подобные «катания» могут обернуться смертью.

17.04.2018 Автор: Елена Медведева Фото: Курьер.Среда.Бердск Нет комментариев

Мэр Бердска: В шутку решили поплавать на льдине двое детей на реке Иня

Спасатели следят, чтобы люди не выходили на опасный лед

Мэр Бердска Евгений Шестернин во время совещания в администрации, 16 апреля, рассказал, что на реке Иня двое детей едва не погибли из-за «шуточного» катания на льдине. Их вовремя спасли, но от смерти детей отделяли минуты. Глава города попросил специалистов побеседовать со школьниками Бердска и объяснить им последствия таких «катаний».

Начальник управления гражданской защиты Бердска Василий Пономарев сообщил, что все выходы к воде в городе перекрыты. На объектах работают специалисты отдела надзорной деятельности, вернувшиеся из Алтая.

— У нас все выходы закрыты, а возле «Раздольного» лед лежит практически на земле. Небольшой опасный участок все же там есть, но мы его перекрыли. Ситуация находится на контроле и у нас, и в бердском поисковом отряде. Специалисты вернулись из Алтая и работают в полном составе, — объяснил Василий Васильевич.

Тогда мэр обратился к управлению образования и попросил через уроки ОБЖ, или другим способом донести до детей информацию об опасности выхода на лед. Ведь на реке Иня это едва не обернулось смертью.

— Я обращаюсь к управлению образования. В соседнем районе решили на льдинке покататься двое ребятишек, думали что это шутка. Благо их увидели и спасли, а так их понесло уже на этой льдине. Ограничивают въезд транспорта, но наших ребятишки это не остановит, — попросил мэр.

Как ранее сообщал «Курьер.Среда.Бердск» 14 апреля, на пульт диспетчера позвонили обеспокоенные жители Первомайского района Новосибирской области, ставшие очевидцами ужасающей картины: двое детей были замечены на плывущей льдине по реке Иня, проплыв при этом порядка двух километров.


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