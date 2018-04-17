Умерла от рака мать двоих детей Марина Фоминова в Бердске

Сегодня, 17 апреля, похоронят бердчанку Марину Фоминову. Она, мать двоих маленьких детей, умерла от рака. Марина боролась со страшной болезнью несколько лет. Онкология свалилась на нее неожиданно. Страшный диагноз ей поставили, когда младшей дочери Сонечке было всего 6 месяцев. Шишку в груди Марина обнаружила, когда кормила дочь. И прошла УЗИ. Как громом среди ясного неба услышала: «рак». Третьей стадии.

30-летняя Марина Фоминова боролась с раком три года года. Соню и 10-летнего сына Илью она воспитывала одна. Бабушки помогали. Но и они не всегда могли посидеть с внучкой и присмотреть за внуком, когда мать ездила в больницу на очередной сеанс химиотерапии. Им нужно работать, потому что на скромную пенсию и выплаты Марине по инвалидности долго не проживешь. А устроить Соню в детсад все не получалось — очередь большая — 500 человек, рассказывал «Курьер. Среда. Бердск». Оплачивать частный детсад тоже не получалось — все деньги уходили на лечение.

Чиновники от образования пытались до окончания учебного года устроить ребенка в детский сад. В марте 2017 года бердчане откликнулись на призыв «Курьер. Среда. Бердск» собрать деньги на оплату частного садика. А в это время заведующую детсадом №28 «Огонек» Елену Тюрину управление образования попросило найти место Соне. И в мае девочка уже отправилась в садик. Как пояснила «Курьер. Среда. Бердск» руководитель УО Жанна Тузова, никто не остался равнодушным к судьбе семьи, попавшей в трудную жизненную ситуацию.

Деньгами, собранными благотворителями, редакция оплатила детский сад Софье на 2,5 года вперед. Так 2-летняя дочь Марины Фоминовой пошла в садик, не дожидаясь учебного года. Более 32 тыс. рублей от читателей «Курьер. Среда. Бердск» ушли на счет оплаты питания и занятий.

А мать-одиночка начала проходить новый курс изнурительной лучевой терапии и каждый день ездить в Новосибирск.

— Огромное спасибо людям за то, что теперь моя дочка будет ходить в садик бесплатно, — обратилась Фоминова к благотворителям, писал «Курьер. Среда. Бердск». — Я о деньгах даже и не думала, лишь бы дали место. Это очень здорово, и для меня это очень большая подмога.

И Марина, и «Курьер. Среда. Бердск», и ее близки надеялись, что она победит тяжелый недуг. Не получилось. Но Марина навсегда останется в памяти родных и друзей как светлый и жизнелюбивый человек, борец и любящая мать.

— Солнышко наше! Как же так… За что? Светлая Память… — написала на странице В «Вконтакте» Юлия Кузнецова.

— Марин, мы знали как ты хотела жить…и мы хотели, что бы ты жила….милая, дорогая девочка, плачу… — пишет Светлана Большакова.

Татьяна Заика:

— Не могу поверить, Маришка!!! Светлый наш человечек, будем помнить тебя!!!

Антонина Маслова:

— «Чуда не случилось», аж коробит от этих слов. Маринка и была чудом! Заряжала оптимизмом, любовью к жизни, показывала на своем примере. Лучик солнца! Царствия небесного.

Евгения Шацкая:

— Царствие тебе небесное,сильнейшей силы воли и духа,человек!Так, как боролась ты, борется за жизнь не каждый! Пусть твои мама и детки будут так же сильны в это трудное для них время… А тебе уже не больно… Покойся с миром, Маринка.

Соня Фоминова продолжает ходить в детский сад, рассказала «Курьер. Среда. Бердск» заведующая «Огоньком» Елена Тюрина сегодня, 17 апреля.

— Девочка замечательная. Мамочка была очень довольна. Мне вчера вечером сообщили об этом (смерти Марины — прим. ред.). Бабушка сказала, — прокомментировала Елена Юрьевна.

Оставшихся без матери детей не бросят в беде, рассказала «Курьер. Среда. Бердск» начальник городского отдела опеки и попечительства Наталья Леонидова. По ее словам, в течение трех дней после сообщения о том, что дети остались сиротами ведомство обязано направить данные о них в банк данных на усыновление или опеку. Но, разумеется, первоочередным правом опекунства пользуются родственники. С ними в первую очередь специалисты отдела опеки составят разговор.

— У нас каждый шаг оговорен законом. Мы сообщает оперативно оператору банка данных о том, что появились дети, нуждающиеся в устройстве. Начинаем работу, безусловно, с родственников. Рекомендуем, какие нужно собрать документы, даем оценку условиям проживания. В этом и состоит наша работа, — прокомментировала Наталья Михайловна, отметив, что, к сожалению, такое приходится делать чуть ли не каждый день.