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Жители Бердска: Укрепляют бетоном место вбитых свай на дне Обского моря

Сами сваи исчезли, но по словам и снимкам очевидцев, на оголившееся после зимы дно свозят куски бетона.

17.04.2018 Автор: Елена Медведева Фото: Курьер.Среда.Бердск 4 коммент.

Жители Бердска: Укрепляют бетоном место вбитых свай на дне Обского моря

Железные сваи исчезли, но на их место, по словам жителей Бердска, свозят куски бетона

В редакцию «Курьер.Среда.Бердск» обратился житель города и рассказал, что на дно Обского моря, где год назад торчали сваи, теперь привозят куски бетона. По его словам «железа» там уже нет, но по всей видимости кто-то продолжает строительство. Редакция обратился в природоохранную прокуратуру с официальным запросом.

Жители Бердска: Укрепляют бетоном место вбитых свай на дне Обского моря

Пока неясно, остатки ли это былого строительства, или кто-то затеял новое

Как ранее сообщал «Курьер.Среда.Бердск» год назад железные сваи на берегу «поставили на уши» не только жителей Бердска, но и правоохранителей, а также «Верхнеобьрегионводхоз». Эта организация за состоянием берегов и акватории Обского моря. Специалисты тогда признали опасными вбитые в дно сваи недалеко от острова Умовский.

Жители Бердска: Укрепляют бетоном место вбитых свай на дне Обского моря

Экологи уверены: любое строительство здесь опасно

К слову, саму стройку обнаружил абсолютно случайно местный рыбак. В мае 2017 года проверку по этому факту начали в природоохранной прокуратуре. Того, природу странных сооружений попытались выяснить водохозяйственники. Они связались с санаторием «Сибиряк», который арендует остров и воду вокруг него для кемпинга и бара, летом где отдыхают любителя пляжа. Как и «Курьер. Среда. Бердск», специалистам ведомства руководство здравницы пояснило, что не имеет отношения к сваям.

Тем не менее в «Верхнеобьрегионводхозе» были уверены, что подобные сооружения несут опасность.

— Такие сваи могут быть только возле берега как причальное сооружение, а посреди воды их не должно быть. Сейчас уровень воды в водохранилище поднимется, и, естественно, сваи уйдут под воду, то есть в пределе видимости их не будет. Они могут представлять опасность для жизни рыбаков и повреждения катеров. Моторная лодка с маленькой насадкой может ее не зацепить, а катер может об нее повредиться, — прокомментировала Ольга Баткова, начальник водохозяйственного отдела комплексного назначения «Верхнеобьрегионводхоза».

Более того, начальник управления природных ресурсов Бердска Светлана Шерстобитова сообщала, что Новосибирское водохранилище — объект федерального значения, и ни вода, ни земля под ней стоящим на берегу населенным пунктам не принадлежит. Ставить что-то на оголенном дне моря категорически нельзя, писал «Курьер.Среда.Бердск».

Автор видео Александр Данилов

 


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(4) Комментариев

  1. Аноним

    Проект «ИЗУ» внедряют? не?
    :-D

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  2. Аноним

    Начинают отсыпать дамбу к острову? Потом потихоньку приватизируют и построят коттеджики. Пример есть. Дамба к острову в Шадрихе. А хоромы вырастают на «федеральной» собственности.

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