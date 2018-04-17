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«Серебро» завоевала исследовательница Центра туризма «Юность» из Бердска

40 юных биологов со всей Сибири представили результаты своих экспериментов, исследований и наблюдений докторам наук и преподавателям вузов.

17.04.2018 Фото: Пресс-центра мэрии Бердска Нет комментариев

«Серебро» завоевала исследовательница Центра туризма «Юность» из Бердска

Фото участников конференции на память

14 апреля учащиеся бердского Центра туризма «Юность», объединения «Исследователи природы» (руководитель Морозова Наталья), приняли участие в 10-й региональной научно-практической конференции эколого-биологической направленности «Юный биолог».

Конференция была организована Новосибирским зоопарком, аграрным университетом, Институтом систематики и экологии животных с целью активизации исследовательской деятельности учащихся в области изучения и защиты биологического разнообразия животного мира.

К участию в конференции приглашались учащиеся детских объединений эколого-биологической направленности учреждений дополнительного образования в возрасте 11-18 лет. Жюри было представлено докторами и кандидатами биологических и сельскохозяйственных наук, педагогами вузов.

На конференции около 40 юных биологов со всей Сибири представили результаты своих экспериментальных исследований и наблюдений в области зоологии и экологии животных, а так же результаты мониторинговых исследований окружающей среды. Учащиеся бердской «Юности» презентовали итоги своих исследовательских работ, проводимых в течение учебного года на базе уголка живой природы учреждения.

Бердчане участвовали в номинациях: «Обитатели живого уголка – как предмет исследовательской деятельности», «Благополучие животных при содержании в неволе», «Этология (поведение животных)», «Разведение животных». Учащиеся «Юности» в течение 10 лет достойно представляют Бердск на данной конференции, и этот год не стал исключением, сообщили в пресс-центре мэрии.

Семёркина Полина заняла призовое 3 место. Остальные учащиеся учреждения получили дипломы за участие и памятные подарки. Для всех участников конференции «Юный биолог» была проведена обзорная экскурсия по зоопарку и сделана фотография на память.


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