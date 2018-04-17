«Серебро» завоевала исследовательница Центра туризма «Юность» из Бердска

14 апреля учащиеся бердского Центра туризма «Юность», объединения «Исследователи природы» (руководитель Морозова Наталья), приняли участие в 10-й региональной научно-практической конференции эколого-биологической направленности «Юный биолог».

Конференция была организована Новосибирским зоопарком, аграрным университетом, Институтом систематики и экологии животных с целью активизации исследовательской деятельности учащихся в области изучения и защиты биологического разнообразия животного мира.

К участию в конференции приглашались учащиеся детских объединений эколого-биологической направленности учреждений дополнительного образования в возрасте 11-18 лет. Жюри было представлено докторами и кандидатами биологических и сельскохозяйственных наук, педагогами вузов.

На конференции около 40 юных биологов со всей Сибири представили результаты своих экспериментальных исследований и наблюдений в области зоологии и экологии животных, а так же результаты мониторинговых исследований окружающей среды. Учащиеся бердской «Юности» презентовали итоги своих исследовательских работ, проводимых в течение учебного года на базе уголка живой природы учреждения.

Бердчане участвовали в номинациях: «Обитатели живого уголка – как предмет исследовательской деятельности», «Благополучие животных при содержании в неволе», «Этология (поведение животных)», «Разведение животных». Учащиеся «Юности» в течение 10 лет достойно представляют Бердск на данной конференции, и этот год не стал исключением, сообщили в пресс-центре мэрии.

Семёркина Полина заняла призовое 3 место. Остальные учащиеся учреждения получили дипломы за участие и памятные подарки. Для всех участников конференции «Юный биолог» была проведена обзорная экскурсия по зоопарку и сделана фотография на память.