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Лавров: санкции США наказывают весь российский народ

По мнению главы российского МИДа, это месть Вашингтона за президентские выборы и поддержку сирийского правительства.

17.04.2018 Фото: Кремлин.ру Один комментарий

Лавров: санкции США наказывают весь российский народ

Сергей Лавров

Министр иностранных дел России Сергей Лавров уверен, что Соединенные Штаты при помощи санкций хотят «наказать весь российский народ» за «неправильный выбор» в ходе президентских выборов. Об этом он сказал в интервью Би-би-си, передает Ъ.

«Они заявляют, что никогда не будут наносить вред простым людям, а только олигархам, политикам и военным, которые якобы дестабилизируют мир. Это ложь. Это не только угрозы, чтобы наказать тех, кто поддерживает контакты с сирийским правительством»,— уверен глава российского МИДа. Он подчеркнул, что «настоящее желание США — создать проблемы для сотен тысяч россиян».

6 апреля США ввели санкции против 38 российских компаний, чиновников и бизнесменов. Кроме того, Вашингтон намеревается объявить о дополнительных ограничениях против РФ в «ближайшее время». На этот раз санкции введут «за поддержку» сирийского президента Башара Асада. Однако, вчера вечером The Washington Post сообщила, что президент США готов отложить очередные антироссийские меры. На сообщении доллар подешевел на вечерних торгах Мосбиржи на 1 руб., а бумаги российских компаний начали дорожать на западных площадках.


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(1) Комментарий

  1. Аноним

    Эта власть давно уже потеряла право говорить от имени народа.

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