Сгорела «Зимняя вишня» из-за дырявой крыши

Специалисты исследовательского центра экспертизы пожаров Санкт-Петербургского университета ГПС МЧС России в ходе пожарно-технической экспертизы установили причину пожара в кемеровском торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня», жертвами которого стали 64 человека.

По данным источника “Ъ”, к трагедии привело замыкание, вызванное протечкой в крыше ТРЦ. Автоматические выключатели, которые используются для защиты от замыканий и токовой перегрузки, приводящих к перегреву электропроводки и последующему пожару, на этот раз почему-тов не сработали.

Как рассказал источник “Ъ”, по предварительным данным экспертов, пожар в ТРЦ «Зимняя вишня» 25 марта этого года произошел из-за короткого замыкания в электропроводке, проложенной на четвертом этаже центра, над детской игровой зоной.

Замыкание, полагают эксперты, могло быть вызвано протечками в крыше. Снег с крыши не убирался, он начал подтаивать, а вода попала на провода, которые «коротнули».

Первым загорелся пластиковый плафон, расположенный над детским сухим бассейном с поролоновыми кубиками. Их, в свою очередь, воспламенил горящий пластик, капавший сверху. Возгорание вполне могло иметь локальный характер, но его быстро раздула вентиляция, которую в момент пожара никто не выключил. Сигнализация сработала на температуру и дым, но зона горения залита не была — после морозов промерзавший водопровод, проведенный к системе с улицы, был перекрыт.

Сигнализационные датчики также сработали впустую — оповещение о пожарной тревоге в здании включалось не автоматически, а вручную, а сидевший на кнопке охранник почему-то ее не активировал.

Нескольких минут хватило, чтобы заполнить весь этаж дымом. Как раз в это время в одном из залов расположенного на четвертом этаже кинотеатра закончился сеанс. Выйдя из него, люди столкнулись со стеной дыма, за которой уже был огонь. По предварительным данным, часть зрителей решили прорываться через дым, но не прошли дальше дверей запасного выхода, которые были блокированы. Остальные погибли в зале. Позже в гибели 37 человек в кинозале СКР был обвинен начальник пожарного звена Сергей Генин, который не поверил очевидцам, сообщавшим об отрезанных дымом и огнем людях.

Источник “Ъ” сообщил, что на линии, где произошло замыкание, были установлены автоматические выключатели, которые используются для защиты от подобных ЧП, однако они по какой-то причине не сработали.

Напомним, что изначально проверялись две версии о причинах пожара, жертвами которого стали 64 человека, в том числе 41 ребенок. Согласно одной из них, именно ее называл основной председатель СКР Александр Бастрыкин, в том числе докладывая о результатах расследования президенту Владимиру Путину, ЧП произошло именно из-за замыкания. Вторую версию, о поджоге (на ней настаивала управляющая сгоревшего ТРЦ Надежда Судденок), как полагают в СКР, скорее всего выдвинули, чтобы защитить обвиняемую в несоблюдении требований пожарной безопасности.

«Мы смотрели запись с камеры видеонаблюдения в ТЦ «Зимняя вишня», это все, с чем мы сейчас можем соотнести данную версию, помимо собственного опыта и знаний. На видео заметен только момент открытого горения, а не самого возгорания, в месте, которое, вероятнее всего, является детским бассейном. Информацию, капал ли в этот бассейн горящий пластик, мы проверим, опросив очевидцев — подростков, которые выбегали из этого бассейна до того, как огонь стал активно распространяться, и работавших рядом инструкторов»,— сказал “Ъ” координатор общественного центра помощи пострадавшим в ТРЦ «Зимняя вишня» по гражданским делам, адвокат Дмитрий Малинин. У координатора по уголовным делам, адвоката Александра Баляна, имеющего определенные опыт и знания в сфере пожаров, есть свое мнение по поводу данной версии. Он считает маловероятным, что в месте возгорания сохранился пригодный для исследования материал изоляции и поролона, поскольку там были максимально жесткие по времени и температуре условия. «Между тем современные материалы для этих целей негорючи, и кондиционная расплавленная изоляция вряд ли сможет поджечь качественный поролон. Нам и нашим доверителям пока неизвестно, какими материалами располагает следствие и как они сумели добыть образцы. Точно оценить эту версию будет возможно только вместе с другими доказательствами, собранными по делу»,— сказал “Ъ” господин Балян.

Официальными комментариями о выводах экспертов “Ъ” пока не располагает.

В пресс-службе университета ГПС МЧС России “Ъ” сообщили, что официальное заключение по итогам экспертизы о причинах пожара в ТРЦ «Зимняя вишня» может быть обнародовано Следственным комитетом. СКР официально это пока не сделал.

В Бердске тоже пока не обнародовали результаты проверки торговых центров. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», прокурор города Роман Сивак сделает это в ближайшее время.