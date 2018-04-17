Охранять покой горожан на кладбище в Радоницу отправились полицейские Бердска

Жителей Бердска испугали полицейские машины, которые с утра 17 апреля проехали в сторону кладбища. Оказалось, боятся нечего. Стражи порядка во вторник будут охранять общественный порядок в родительский день. Об этом «Курьер. Среда. Бердск» сообщил замнчальника отдела городского отела полиции Сергей Волгин.

Информацию об охране общественного порядка подтвердил и руководитель управления гражданской защиты Бердска Василий Пономарев.

— Бояться бердчанам нечего. Сегодня родительский день, людей на кладбище будет много. Полицейские выехали туда для охраны, — сообщил Василий Васильевич.

К слову, дорогу на городской погост в последние дни перекрывал шлагбаум и машины не могли туда проехать. Сегодня ее открыли для беспрепятственного доступа.

Напомним, что в прошлом году бердском кладбище произошел страшный случай. 45-летний мужчина вместе с матерью приехал на могилу отца. Возможно, бердчанин слишком разволновался у надгробия родственника. Ему внезапно стало плохо. На место выехали врачи «скорой». Они пытались откачать мужчину, но их старания были тщетны. Он умер, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».