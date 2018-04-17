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Охранять покой горожан на кладбище в Радоницу отправились полицейские Бердска

С утра на временный пост выехало несколько полицейских нарядов. В родительский день на бердском кладбище всегда многолюдно.

17.04.2018 Автор: Елена Медведева Фото: Курьер. Среда. Бердск Один комментарий

Охранять покой горожан на кладбище в Радоницу отправились полицейские Бердска

Самое большое количество посетителей приходит на кладбище в родительский день

Жителей Бердска испугали полицейские машины, которые с утра 17 апреля проехали в сторону кладбища. Оказалось, боятся нечего. Стражи порядка во вторник будут охранять общественный порядок в родительский день. Об этом «Курьер. Среда. Бердск» сообщил замнчальника отдела городского отела полиции Сергей Волгин.

Информацию об охране общественного порядка подтвердил и руководитель управления гражданской защиты Бердска Василий Пономарев.

— Бояться бердчанам нечего. Сегодня родительский день, людей на кладбище будет много. Полицейские выехали туда для охраны, — сообщил Василий Васильевич.

К слову, дорогу на городской погост в последние дни перекрывал шлагбаум и машины не могли туда проехать. Сегодня ее открыли для беспрепятственного доступа.

Напомним, что в прошлом году бердском кладбище произошел страшный случай. 45-летний мужчина вместе с матерью приехал на могилу отца. Возможно, бердчанин слишком разволновался у надгробия родственника. Ему внезапно стало плохо. На место выехали врачи «скорой». Они пытались откачать мужчину, но их старания были тщетны. Он умер, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».


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(1) Комментарий

  1. Аноним

    дожили уже на кладбище не спокойно

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