Жители Бердска: Укрепляют бетоном место вбитых свай на дне Обского моря
«Серебро» завоевала исследовательница Центра туризма «Юность» из Бердска
Лавров: санкции США наказывают весь российский народ
Охранять покой горожан на кладбище в Радоницу отправились полицейские Бердска
Сгорела «Зимняя вишня» из-за дырявой крыши
Суд отменил приговор врачу-гематологу Мисюриной за смерть пациента
Демонстрацией отметят Первомай жители Бердска
На $101 млрд облигаций США держит Россия
Ставить бордюры против пыли на дорогах приказал врио губернатора Новосибирской области
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