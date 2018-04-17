Демонстрацией отметят Первомай жители Бердска

1 мая в Бердске пройдут мероприятия, посвященные празднику Весны и Труда.

— Приглашаем бердчан принять участие в праздничных мероприятиях, — сообщили в пресс-центре бердской мэрии сегодня, 16 апреля.

Афиша

в 11:00 — праздничное шествие трудовых коллективов предприятий и организаций Бердска (перекресток ул. Комсомольской и Ленина, построение в 10:30),

в 11:45 — праздничное мероприятие (пл. Горького)

13:00 – открытие летнего сезона (Городской парк культуры и отдыха, танцплощадка).