КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

Продам комнату в общежитии 8-952-905-46-50 Юлия
продам
Продам НАДЕЖДА " ВАШ РУССКИЙ ДОМ" 813 772 2321
Срочно продам комнату , правое крыло.
Срочно продам 2-е комнаты в секции. или раздельно.
Срочно продам студию на Лунной,28!
продам
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

Жители Бердска: Укрепляют бетоном место вбитых свай на дне Обского моря

«Серебро» завоевала исследовательница Центра туризма «Юность» из Бердска

Лавров: санкции США наказывают весь российский народ

Охранять покой горожан на кладбище в Радоницу отправились полицейские Бердска

Сгорела «Зимняя вишня» из-за дырявой крыши

Суд отменил приговор врачу-гематологу Мисюриной за смерть пациента

Демонстрацией отметят Первомай жители Бердска

На $101 млрд облигаций США держит Россия

Ставить бордюры против пыли на дорогах приказал врио губернатора Новосибирской области

Столкнулся с товарным поездом самодельный трактор в Новосибирской области

Последние комментарии

Апрель 2018
M T W T F S S
« Mar    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30  


На $101 млрд облигаций США держит Россия

РФ снизила вложения в американские гособлигации, но по-прежнему занимает 16-ю строчку держателей ценных бумаг США.

17.04.2018 Фото: Википедия Нет комментариев

На $101 млрд облигаций США держит РоссияРоссийская Федерация в феврале 2018 года продолжила снижать объем активов, номинированных в гособлигациях США, их размер сократился на 3,1 миллиарда долларов – до 93,8 миллиарда, следует из обновленных данных американского минфина.

Российская Федерация по-прежнему занимает 16 строку среди держателей гособлигаций США, уступая Южной Корее, у которой этих бумаг на сумму 101,3 миллиарда долларов, передает РИА Новости.

Крупнейший держатель этого актива — по-прежнему Китай. У него сейчас этих бумаг на 1,176 триллиона долларов. По сравнению с январем Китай увеличил количество этих ценных бумаг на своем балансе на 6,5 миллиарда долларов. И в результате его разрыв с Японией, которая сейчас находится на второй строке этого списка, увеличился. Япония, напротив, избавилась от казначейских бумаг минфина США на 6 миллиардов долларов и является держателем бондов на 1,059 триллиона долларов.

Всего государства по всему миру аккумулировали американских казначейских бумаг на 6,91 триллиона долларов. Это на 31 миллиард больше, чем в январе 2018 года.


Похожие записи

Тэги:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
О семье, материнстве и отцовстве рассказал бердским школьникам специалист отдела ЗАГС Жители Бердска: Укрепляют бетоном место вбитых свай на дне Обского моря «Серебро» завоевала исследовательница Центра туризма «Юность» из Бердска

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

Скидка 10% на КГ Трапеза
Север, Дом Мебели
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.

Яндекс.Метрика