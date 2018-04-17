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Экономическим рейдерством назвал Песков антироссийские санкции

Пресс-секретарь президента сказал, что ответ Москвы на санкции будет осуществляться исходя из интересов России.

17.04.2018 Фото: Кремлин.ру Нет комментариев

Экономическим рейдерством назвал Песков антироссийские санкции

Дмитрий Песков

В Кремле считают санкции против России «международным экономическим рейдерством». «Конечно, это [санкции против РФ] не может иметь никакого отношения и не может никак обусловливаться соображениями, связанными с ситуацией в Сирии или любой другой стране мира, — заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. — Это ни что иное, как именно международное экономическое рейдерство».

«Санкционные устремления против России, действительно, приобретают характер навязчивой идеи, — добавил он. — Мы по-прежнему не считаем их законными, считаем их противоречащими международному праву и правилам ВТО (Всемирной торговой организации)». «Более того, мы убеждены и любой экономист может легко увидеть в ряде санкций неприкрытые попытки заниматься нечестной конкуренцией, прикрываясь какими-то иными соображениями, попытки выдавливать конкурентов, в данном случае российские компании, с международных рынков».

По словам Пескова, руководство страны и различные ведомства РФ продолжают работать над обеспечением стабильности экономической системы в РФ, принимая соответствующие меры, передает ТАСС.

В воскресенье постоянный представитель Соединенных Штатов при ООН Никки Хейли заявила, что Вашингтон готовится ввести новые санкции против России. По ее словам, минфин США объявит о них в понедельник.

Реакция Москвы

Пресс-секретарь главы государства добавил, что Москва отреагирует на антироссийские санкции исходя из интересов страны.

«Любые наши действия в данном случае (в рамках ответа на антироссийские санкции) будут осуществляться исключительно исходя из наших собственных интересов, интересов Российской Федерации», — сказал Песков. По его словам, такие заявления делал ранее российский лидер Владимир Путин.

Он добавил, что пока не готов комментировать законопроект об ответных мерах РФ, внесенный ранее в Госдуму.

В пятницу в Госдуму был внесен законопроект «О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия США и (или) иных иностранных государств». Документ, в частности, предусматривает запрет или ограничение импорта в Россию сельскохозяйственной продукции, сырья, продовольствия, алкоголя, табака, лекарственных средств или препаратов из США и других недружественных стран; однако лекарств, аналогов которых в России нет, ограничения не коснутся. Российские контрсанкции также могут коснуться консалтинговых и аудиторских компаний, доля иностранного участия в которых превышает 25% — им могут запретить оказывать услуги госкомпаниям РФ. Кроме того, компаниям, в которых более 25% уставного капитала находятся под контролем США или другого иностранного государства, могут ограничить доступ к приватизации имущества на территории России.


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