Столкнулся с товарным поездом самодельный трактор в Новосибирской области

На станции Льниха в понедельник самодельный трактор столкнулся с товарным поездом, сообщили в управлении МЧС по Новосибирской области.

16 апреля в 15:32 на железнодорожном переезде в районе станции Льниха Тогучинского района Новосибирской области произошло столкновение товарного электропоезда с трактором кустарного производства.

-Как выяснилось, водитель самодельного транспортного средства, нарушив правила дорожного движения, совершил несанкционированный переезд через пути. После осмотра локомотива движение по железной дороге было восстановлено, — уточнили в МЧС.

О погибших и пострадавших не сообщается.