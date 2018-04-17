Ставить бордюры против пыли на дорогах приказал врио губернатора Новосибирской области

Проводить дорожно-ремонтные работы в комплексе с благоустройством территории — такую задачу поставил перед муниципалитетами глава Новосибирской области Андрей Травников на оперативном совещании 16 апреля. Необходимо повышать эффективность дорожно-строительных работ, подчеркнул он, сообщили в пресс-службе регионального правительства.
Комплексный подход означает, что при ремонте дорог следует не только обеспечивать качественное дорожное покрытие, но и приводить в порядок тротуары, газонную часть. Особое внимание, акцентировал внимание Андрей Травников, будет по-прежнему уделяться объектам, реализуемым в рамках приоритетного федерального проекта «Безопасные и качественные дороги». Бюджетные средства, выделяемые на ремонт и строительство дорог, должны быть использованы максимально эффективно. Комплексный подход позволит в дальнейшем сократить расходы на содержание и ремонт улично-дорожной сети.
«Нужно думать о повышении эффективности нашей деятельности», — подчеркнул глава области. Он напомнил, что на реализацию проекта БКД в 2018 году в регионе будет направлено 2 млрд 421 млн рублей. В том числе — софинансирование бюджета региона составит 1,1 млрд рублей. Эти средства должны давать двойной эффект — и повышение качества уличной сети, и экономия средств на дальнейшую эксплуатацию.
Одним из положительных эффектов комплексного подхода к строительству и ремонту дорог в областном центре станет снижение уровня пылевого загрязнения Новосибирска. «Для Новосибирска проблема пыли остра. Да, город приобрел дополнительную технику — 20 пылесосов. Это важно. Но нужно заниматься и устранением причин проблемы», — сказал врио губернатора Андрей Травников. В частности, глава региона отметил отсутствие качественного бордюрного камня даже на центральных улицах, грунт с газона смывается на проезжую часть, что только усугубляет проблему пыли.
Дело кажется в бордюрном заводике!
Да и убирать улицы надо. Дороги уже сухие, пыль, грязь, местами щебёнка(где она не должна быть)- и ни разу ещё не видел что бы машины убирали. А пылесос бердский где?
Да взять территорию у Сантимо. Дорога дорогой, но парковку то в чистоте содержать надо, а то опять песчаные бури наблюдаются!
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врио. не в курсе ,что по нсо уже бордюры 3 раза за 3 года поменяли ! завод бордюров должен работать !
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Бордюрный камень у него некачественный! А может сама идея делать дороги ниже газонов (делать газоны выше дороги) дурацкая?
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Для тех, кто минусует. Во время ливня при любом суперкачественном бордюрном камне грязная вода с газона выливается на дороги. А если уровень земли выше бордюрного камня, то никакими пылесосами не сделать город чистым от пыли.
Прежде всего нужно соблюдать следующие правила:
1. В городе не должно быть открытого грунта
2. Все потоки воды должны заранее рассчитываться и направляться в канализацию/отводную канаву и т.п.
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Просто на газонах должна расти трава- и тогда грязи не будет. А делать дороги и бордюры выше газонов, и превращать последние в болото то же не дело. Достаточно заливных лугов вдоль домов Ленина,33,35 после прокладки тротуара, по которому во время дождя, не замочив ноги, всё равно не пройти
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