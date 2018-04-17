Ставить бордюры против пыли на дорогах приказал врио губернатора Новосибирской области

Проводить дорожно-ремонтные работы в комплексе с благоустройством территории — такую задачу поставил перед муниципалитетами глава Новосибирской области Андрей Травников на оперативном совещании 16 апреля. Необходимо повышать эффективность дорожно-строительных работ, подчеркнул он, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Комплексный подход означает, что при ремонте дорог следует не только обеспечивать качественное дорожное покрытие, но и приводить в порядок тротуары, газонную часть. Особое внимание, акцентировал внимание Андрей Травников, будет по-прежнему уделяться объектам, реализуемым в рамках приоритетного федерального проекта «Безопасные и качественные дороги». Бюджетные средства, выделяемые на ремонт и строительство дорог, должны быть использованы максимально эффективно. Комплексный подход позволит в дальнейшем сократить расходы на содержание и ремонт улично-дорожной сети.

«Нужно думать о повышении эффективности нашей деятельности», — подчеркнул глава области. Он напомнил, что на реализацию проекта БКД в 2018 году в регионе будет направлено 2 млрд 421 млн рублей. В том числе — софинансирование бюджета региона составит 1,1 млрд рублей. Эти средства должны давать двойной эффект — и повышение качества уличной сети, и экономия средств на дальнейшую эксплуатацию.

Одним из положительных эффектов комплексного подхода к строительству и ремонту дорог в областном центре станет снижение уровня пылевого загрязнения Новосибирска. «Для Новосибирска проблема пыли остра. Да, город приобрел дополнительную технику — 20 пылесосов. Это важно. Но нужно заниматься и устранением причин проблемы», — сказал врио губернатора Андрей Травников. В частности, глава региона отметил отсутствие качественного бордюрного камня даже на центральных улицах, грунт с газона смывается на проезжую часть, что только усугубляет проблему пыли.