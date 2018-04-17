Размером сертификата конкурса «Дорого яичко» в православной гимназии Бердска возмущены участники

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Дали сертификат размером 10/15. Бумаги пожалели или что? У ребенка все желание пропало что либо делать в дальнейшем…».
Подробнее на Курьер.Среда.Бердск: http://www.kurer-sreda.ru/2018/04/16/348927-razmerom-sertifikata-konkursadorogo-yaichko-v-pravoslavnoj-gimnazii-berdska-vozmushheny-uchastniki
Какая истерика! Даже прокомментировать захотелось!
Мамочка, в европейской части дипломы формата А3 уже много лет как норма, никого ими не удивишь. И достаточно стильно смотрятся.
В том, что вы не умеете поддержать ребенка, объяснить, чем измеряется и оценивается его творчество, только ваша вина. Подозреваю, что на самом деле это вы больше возмущались, чем ваше чадо. Если бы у людей из-за таких мелочей (которые еще и искусственно надуманы) пропадало желание что-либо делать, то все поголовно сидели бы на лавках и в потолок плевали.
35 8
опечатка: формата А5
10 4
православнутая вовсю репку
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Ну если ребенок участвует ради бумажки-то у меня слов нет.Чтобы не разочаровываться,не ходите и не участвуйте,сидите дома.Мы с внуком делаем поделки дома для себя,а потом принимаем участие в благотворительных ярмарках.И знаете,такая гордость у ребенка,что все его поделки раскупаются,а деньги идут на помощь больным ребятишкам.Наш ребенок из лагеря федерального значения привез тоже сертификаты такого же размера,как и у вас И ничего,как то даже не расстроился
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Иииии… Люди, вы правда здоровы (мамочка)? Кого же растите?
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Отсканируйте и распечатайте на нужном формате. Наверное, нужно в электронном виде уже делать — природу беречь нужно.
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Рулон бумаги с памятной надписью устроил бы???От и полезно и практично…
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