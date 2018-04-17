Размером сертификата конкурса «Дорого яичко» в православной гимназии Бердска возмущены участники

В бердской православной гимназии во имя преподобного Серафима Саровского прошёл конкурс детского творчества «Дорого яичко ко Христову дню».

К участию в конкурсе принимались работы, имевшие отношение к христианскому празднику Пасха: пасхальные яйца и кролики, цыплята и снеговики, матрешки и корзинки.

Позднее в редакцию «Курьер. Среда. Бердск» поступило письмо от Инны Ращектаевой, матери одного из участников конкурса:

«Мы участвовали в конкурсе: Дорого яичко ко Христову дню». Понятно, что не выбрали нашу поделку. Но диплом участника можно было приличный дать. Дали сертификат размером 10/15. Бумаги пожалели или что? У ребенка все желание пропало что либо делать в дальнейшем…».

Всего в этом году на конкурс (он проводился уже в десятый раз) были представлены работы 480 участников.

Директор гимназии, Ольга Катрич, рассказала о подготовке к награждению.

— Приём работ завершили 2 апреля. Печатали поздравительные грамоты почти двое суток. Потому что многие приносили работы с опозданием, кто-то не укладывался. Но мы принимали у всех, ведь дети старались, а успеть в срок им очень сложно, — прокомментировала «Курьер. Среда. Бердск» Ольга Владимировна.

13 апреля победителям конкурса (их было 18 человек) были вручены грамоты и сладкие призы — шоколадка. Остальным же достался сертификат формата А5.

Выставка работ, участвовавших в конкурсе, была доступна всем желающим.