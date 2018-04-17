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В родительский день 11 автобусов поедут до нового кладбища в Бердске

Автобусы будут ходить от остановок «Вокзал» и «Черемушки» с 8.00 до 17.00.

17.04.2018 Автор: Галина Панчева Фото: Курьер. Среда. Бердск 8 коммент.

В родительский день 11 автобусов поедут до нового кладбища в Бердске

Утром 17 апреля автобусы будут ходить до кладбища почти без перерыва

В родительский день, 17 марта, на линию выйдут дополнительные автобусы до нового кладбища в Бердске. Они отправятся от остановок общественного транспорта «Черемушки» и «Вокзал».

По словам начальника отдела транспорта и дорожного хозяйства Надежды Нятиной, автобусы будут курсировать с 8.00 до 17.00. На линию выйдут 11 единиц техники. Утром они выйдут в путь по мере наполнения, практически без перерыва, а после обеда — с интервалом в полчаса. В родительский день запланировано порядка 80 рейсов.

На предстоящие выходные, 14 и 15 апреля, также запланированы дополнительные рейсы общественного транспорта до нового кладбища, отметила Нятина. Два автобуса с интервалом в 30 минут будут отправляться от остановки «Вокзал». Бердчане смогут добраться до захоронений близких и на маршруте №2.


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(8) Комментариев

  1. Гость

    так два автобуса будут ездить, или 11? как сказано в заголовке? У нас что автобусы (как то выборочно), работающие по городу в этот день тоже, будут заезжать на кладбище?

    Thumb up 0 Thumb down 5

  2. Аноним

    на дачу пора
    когда пойдут автобусы?
    Курьер, пожалуйста, узнайте

    Thumb up 4 Thumb down 1

    • Аноним

      какого на тех дачах еще делать? Выходи по утрецу и пешочком-к обеду дойдешь,чуток поработаешь,грязь помесишь и назад

      Thumb up 3 Thumb down 3

  3. Выше крыши

    Сожгите меня в крематории .
    Я не хочу чтоб над моими останками ходили пьяные семьи .

    Thumb up 6 Thumb down 0

  4. Седой

    Даю ссылку на расписания по всем автобусам Бердска, включая дачные , http://www.berdskadm.ru/enterprise/transport/timetable/

    Thumb up 0 Thumb down 2

  5. Аноним

    И опять ни слова о том,будут ли в этих автобусах действовать транспортные карты.Или опять муниципальные автобусы будут возить только за наличку?

    Thumb up 4 Thumb down 0

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