В родительский день 11 автобусов поедут до нового кладбища в Бердске

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так два автобуса будут ездить, или 11? как сказано в заголовке? У нас что автобусы (как то выборочно), работающие по городу в этот день тоже, будут заезжать на кладбище?
0 5
два- 14 и 15 апреля
11 автобусов- на родительский день 17 апреля
5 0
на дачу пора
когда пойдут автобусы?
Курьер, пожалуйста, узнайте
4 1
какого на тех дачах еще делать? Выходи по утрецу и пешочком-к обеду дойдешь,чуток поработаешь,грязь помесишь и назад
3 3
Сожгите меня в крематории .
Я не хочу чтоб над моими останками ходили пьяные семьи .
6 0
Даю ссылку на расписания по всем автобусам Бердска, включая дачные , http://www.berdskadm.ru/enterprise/transport/timetable/
0 2
На дворе год 2018. Ваша ссылка устарела.
4 0
И опять ни слова о том,будут ли в этих автобусах действовать транспортные карты.Или опять муниципальные автобусы будут возить только за наличку?
4 0