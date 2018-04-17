В родительский день 11 автобусов поедут до нового кладбища в Бердске

В родительский день, 17 марта, на линию выйдут дополнительные автобусы до нового кладбища в Бердске. Они отправятся от остановок общественного транспорта «Черемушки» и «Вокзал».

По словам начальника отдела транспорта и дорожного хозяйства Надежды Нятиной, автобусы будут курсировать с 8.00 до 17.00. На линию выйдут 11 единиц техники. Утром они выйдут в путь по мере наполнения, практически без перерыва, а после обеда — с интервалом в полчаса. В родительский день запланировано порядка 80 рейсов.

На предстоящие выходные, 14 и 15 апреля, также запланированы дополнительные рейсы общественного транспорта до нового кладбища, отметила Нятина. Два автобуса с интервалом в 30 минут будут отправляться от остановки «Вокзал». Бердчане смогут добраться до захоронений близких и на маршруте №2.